選罷法協商變考古大會 朝野無共識明由韓國瑜接棒

國民黨立法院黨團啟動選罷法修法，增訂罷免連署需附身分證影本。國民黨團書記長林思銘今邀集朝野黨團協商，朝野不斷在過往事件爭鋒相對，現場猶如「考古大會」，最終在藍白代表離席後，林裁示交由立法院長韓國瑜召集協商。而韓已排定明天協商，選罷法最快周五闖關。

基隆市長謝國樑罷免案落幕後，國民黨團啟動選罷法修法，17日韓國瑜召集朝野協商，當天民進黨立法院黨團質疑未經提案政黨協商就交由院長處理違反程序正義，國民黨團駁斥此說法，但為修法順利，林思銘今天召集朝野協商。

民進黨團幹事長吳思瑤在發言時，指今年7月內政委員會在審查選罷法時，召委臨時換會議室是「非常糟的惡例」，並質疑為什麼在今天黨團協商還沒有召開，民進黨團就收到韓院長發出明天要朝野協商的通知？她認為，今天的協商就是過水，周五院會就可以表決。

國民黨團首席副書記長王鴻薇發言時不甘示弱，也回顧7月的內政委員會的朝野衝突，她指出是因為民進黨立委占據主席台，他們沒有辦法開會，才換到群賢樓，甚至有議事人員被軟禁，「請問一下，我們如何能夠好好地說道理呢？」民進黨團指責國民黨團為什麼要將選罷法逕付二讀，問題是民進黨團不給討論。

民眾黨立委麥玉珍表示，民眾黨不贊成盲目的提高罷免門檻，但選罷法在實務上存有很多問題，特別是連署罷免的程序存在很多漏洞，包含死人連署、抄名冊等，嚴重影響選罷法的公信力跟制度，為了維護選罷法的公平與與正當性，唯有通過具體的規範、嚴謹的程序，才能避免連署假象，也才能讓罷免的制度更透明。

朝野立委唇槍舌戰，民進黨立委洪申翰拿出一份2019年有國民黨主席朱立倫簽名的文宣指出，內容寫說民進黨提案公投連署須附身分證影本是侵害隱私、提高連署難度，當年國民黨立委強力杯葛公投法，甚至拿3秒膠封鎖門鎖。

國民黨立委翁曉玲反擊說，2019年行政院跟民進黨提出類似的修法，是因為民進黨有先見之明，知道之後的整個選舉環境極其惡劣，然後會出現連署造假等問題，這也是為什麼國民黨團這次要提出選罷法修法，本來就要與時俱進，隨著時空環境轉變，滾動式的修正檢討。

民進黨立委張雅琳則指出，貿然的把身分證加上去，可能會讓詐騙橫行。翁曉玲反問，保護個資難道不是連署單位的責任嗎？如果大家有疑慮不敢去寫，那就代表連署單位本身有問題。