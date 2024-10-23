民眾反映直播不莊重 賴清德訓斥吳崢王義川：別只顧吃

民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢今天接受YahooTV「齊有此理」採訪時自爆，最近民眾打電話去中央黨部陳情的事項，有不少人都提到，兩人在節目都在玩、吃東西。據悉，賴清德上周中常會還一本正經地訓斥了兩人一頓。

民進黨中央黨部設有熱線，有專人固定接聽，一般民眾有任何對時政看法，都能打去中央黨部反映；黨工也會每周紀錄彙集，在中常會時陳報給黨主席賴清德。

據悉，民進黨上周中常會相當有效率，老早就開完表定例行議程，散會前，賴清德眼看時間還早，便拿起桌上的民眾陳情整理記錄，向常委們說：「你們都知道，我最愛看這個。」

孰料，賴翻沒幾頁，就發現很多基層民眾意見都在反映同一件事，指出王義川、吳崢在黨部直播節目中不夠莊重，都在玩、只顧吃。賴清德於是抬頭和二人說，這已經不只第一次有人反映這件事，政治人物要有專業度、呈現專業形象，特別王義川是政策會執行長；吳崢則是要多培養專業，因為代表黨，不然只是這樣，很可惜。

與會人士轉述，賴清德語帶不悅，是認真地在訓話，絕非開玩笑。