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卓內閣施政落漆？綠委：藍白擋案造成

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委鍾佳濱表示，新政府若要施政有感，就要推動政策與執行預算。記者季相儒／攝影
民進黨立委鍾佳濱表示，新政府若要施政有感，就要推動政策與執行預算。記者季相儒／攝影

「法案不給修、預算不給審，卓內閣要怎麼施政？」針對近日行政院長卓榮泰內閣官員連連出包，民進黨立委鍾佳濱受訪時表示，新政府若要施政有感，就要推動政策與執行預算，但如今在野黨一直卡總預算，目前政府做最好應該是防止藍白所掌握的國會破壞體制。學者陳俐甫則認為外交部長林佳龍國防部顧立雄做得不錯。

沒施政很難評斷

近日包括內政部長劉世芳、國防部長顧立雄等官員被外界點名出包，顯示卓內閣頗為落漆。但台灣教授協會會長陳俐甫認為，需要系統性比較歷屆閣揆新上任的官員出包數才公平，否則就任未滿半年外界就集中攻擊，有可能是為了打擊總統賴清德的施政，而且相關報導時機是在中國軍演後，不免懷疑有刻意操作。

「我其實說不出來有誰施政比較好！」鍾佳濱受訪時不滿指出，因為藍白如今在立法院阻擋總預算，而新閣上任不久，還沒有開始完全施政，因此很難進行評估。他解釋說，政府施政會透過法令修改、執行預算還有政策推動進行，但前兩者都需要通過立法院，而政策推動還要時間，短期內很難看出效果。

行政難有表現機會

鍾佳濱指出，執行預算也有分兩種，一是新創預算、二是既有業務執行，目前看不出來既有業務是否有比之前的陳建仁內閣好，至於新創預算還被藍白阻擋；而總統賴清德雖然有提出「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，但目前還在政策倡議階段，也難看出有誰特別有亮點。

「政府哪來的空間施政？」鍾佳濱則認為，新內閣目前最大的貢獻就是防止新國會癱瘓政府、破壞國家與拖垮財政，包括目前如總預算、《財劃法》、還有很多修法，藍白推動的版本都有疑慮，因此行政部門正積極防守。

外交國防有新作為

陳俐甫受訪時則認為，外交部長林佳龍上任以來爭議較少，且在國際媒體發表專文指出，中國惡意錯誤詮釋聯大第2758號決議，蠻橫打壓台灣參與聯合國體系的合法權利，呼籲各界支持將台灣納入聯合國，在2758號決議的法律戰上積極因應，他認為值得肯定。

「顧立雄做了很多前部長邱國正不願面對的事情！」陳俐甫表示，邱國正任內對於國軍轉型正義、舊規定與對美訓練接軌等方面的態度都較逃避，但在顧立雄上任後，不只刺槍術取消，轉型正義也在處理，也讓國軍接受更多美式訓練，因此肯認顧身為國防部長，卻做了很多以前做不到的事情，「可能是文職部長，比較沒包袱！」

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