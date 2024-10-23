同志大遊行將登場 民進黨：邀重量級貴賓同行

第22屆台灣同志遊行周六登場，民進黨也將組隊參與，今天更預告，現場將會有重量級貴賓同行。民進黨主席賴清德今天表示，民進黨一路走來，堅持自由民主的價值，就是希望能打造多元進步的台灣社會，過去為此努力、現在依然堅持這份信念。

民進黨今召開中常會，賴清德會中指出，「自由之家」上周發布二〇二四年度的「網路自由度報告」，台灣以七十九分名列全球第七，是亞洲最佳。報告中特別肯定台灣事實查核的成果，認為台灣建立了一套透明、分散、協作的事實查核方式，可以被視為全球的典範。

賴清德指出，台灣是遭受境外網路攻擊、全球資安攻防的一級戰區。行政團隊也將延續前總統蔡英文推動的「資安即國安」工作，持續支持資安產業發展。他提及，行政院已通過「資通安全管理法」修正草案，要進一步強化國家整體資通安全法律規範，明確化法律位階，促進政府跨機關的合作及區域聯防，有效落實納管機關和關鍵基礎設施的資安管理及防護，並且推動資安人員培力機制，解決實務執行落差。

賴清德表示，「五打七安」更是行政團隊的施政重點之一，除了打擊「黑、金、槍、毒、詐」五大領域，也致力於保障「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」等七個面向，並與國際盟友合作，肩負起打擊犯罪的責任，共同維護世界安全穩定。提升台灣整體的資安能力，不只是保護國人個資與財產的安全，更將有助於確保國家和企業，在資通安全方面，有更強大的防護力。

此外，賴清德表示，台灣同志遊行即將登場，中央黨部也會組隊參與。本次大會的主題是，「邁向共融，交織共生」，民進黨也呼應主題，以「民主‧多元‧共融，DPP挺妳/你做自己」為標語，除了邀請社會大眾一起同行，更是民進黨對台灣社會不變的承諾。他邀請全體黨公職共同參與，以行動來表達民進黨對多元共融價值的堅持。