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侯友宜擬在11月美國大選後出訪美英

中央社／ 新北23日電
新北市長侯友宜規劃於美國大選後，也就是11月出訪美國或英國。圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜規劃於美國大選後，也就是11月出訪美國或英國。圖／聯合報系資料照片

新北市長侯友宜今天在新北市議會答詢證實，規劃於美國大選後，也就是11月出訪美國或英國。他表示，事情多，不一定走得成。

美國總統大選將於11月5日投票，新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨團特別就美國大選對侯友宜進行快問快答，侯友宜大多問題都能答對。

但侯友宜對民主黨、共和黨所代表意識形態的問題，侯友宜答說民主黨是保守派、共和黨是自由派。黨團總召張維倩說，剛好答反了，侯友宜參選過中華民國總統，應更了解國際形勢，才能更好跟國際接軌。

根據議會議事日程，市政總質詢進行到11月8日，11月11日進行市長報告114年度總預算編製之經過。

民進黨議員翁震州詢問侯友宜去年9月訪美，未來還有出訪規劃嗎？侯友宜說「會」。本來想11月出訪英國或美國，但是未必能夠走得成，因為事情還是很多。

翁震州質疑侯友宜訪美是進行姊妹城市的交流，但市府官網卻對姊妹城市交流資料未落實登錄。侯友宜說，因為他上任市長來，一直沒有時間跟姐妹城市來互訪。他也對市府官網姐妹城市交流資料登錄情形表示「會改善」。

翁震州肯定侯友宜應有訪美的規劃並表示，因為美國大選在即，大選完後會有不一樣的政治生態，如果能順利訪美，當然可以掌握美國最新的民情跟未來的政策發展，對新北市的幫助很大。

侯友宜 美國大選

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