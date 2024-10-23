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民進黨組隊參與同志遊行 賴清德：挺多元共融價值

中央社／ 台北23日電
民進黨發言人韓瑩。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人韓瑩。圖／聯合報系資料照片

今年台灣同志遊行於26日舉行，民進黨中央黨部將組隊參與，民進黨主席賴清德今天邀請全體黨公職共同參與，以行動表達對多元共融價值的堅持。

今年台灣同志遊行將於26日舉行，第22屆遊行主題為「邁向共融，交織共生」，期望透過活動打造共生共融的多元台灣。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話。賴清德向中常委表示，第22屆台灣同志遊行即將登場，中央黨部也會組隊參與。民進黨一路走來，堅持自由民主的價值，就是希望能打造多元進步的台灣社會，過去大家為此努力、現在依然堅持這份信念。

賴清德指出，這次大會的主題是「邁向共融，交織共生」，民進黨也呼應主題，以「民主．多元．共融．DPP挺妳/你做自己」為標語，除了邀請社會大眾一起同行，更是民進黨對台灣社會不變的承諾。

賴清德強調，他也邀請全體黨公職共同參與，以行動表達對多元共融價值的堅持。

同志遊行 民進黨 賴清德

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