卓內閣部長爭議多 平添施政障礙

行政院長卓榮泰上任以來，除了帶頭不接受立院通過的法令、申請釋憲外，內閣成員也爭議一籮筐。包括衛福部長邱泰源與環境部長彭啟明因醫療節能問題起糾紛，經濟部長郭智輝大嘴巴說要在菲律賓蓋，綠電廠、教育部長鄭英耀要求高中生簽署「青年服勤同意書」，到國防部軍購遭騙、海委會主委管碧玲在軍演期間飲酒作樂等，相關爭議，被批大「落漆」，亟需改善。

但學者陳俐甫緩頰認為，應該比較有史以來新閣上任的出包次數，這說法才公平，他不認為卓榮泰內閣出包頻率比以往高。

經濟部長多次失言

卓榮泰內閣上任時，標榜著「AI行動創新內閣」，希望為總統賴清德上任打造新氣象，但除了多位官員沿用舊人外，新人也有不少爭議。例如企業界出身的經濟部長郭智輝，就在公開場合多次發言與民進黨「非核家園」的目標有衝突，還說要在菲律賓蓋電廠，但與政府綠能發展掛勾、前科累累的雲豹能源已宣布插旗菲律賓，難免會有瓜田李下之嫌。

此外，衛福部長邱泰源還爆料總統賴清德曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳，雖然兩人後來在立法院備詢時，由卓榮泰手牽手協助和解，但邱泰源身為官員，竟如此輕易將總統的抱怨公諸媒體，不只容易讓同事寒心，也顯得個性不夠沉穩。

防衛問題令人恐慌

近日還傳出高中生被要求簽署「青年服勤同意書」，疑似戰時要參加後勤工作，教育部長鄭英耀一下說「全民國防人人有責」，一下又說僅限防災與救災，相關言論讓全國家長都無所適從；內政部長劉世芳還說要培訓40萬民力，「必要時支援軍事行動」，雖然她澄清是要在戰時維持社會的正常運作，加上駐美大使俞大㵢還說「台灣準備打仗」，也讓更多民眾感到焦慮。

講到國防，美國雷神公司涉及浮報軍購費用，雖然已經與美國司法部認罪協商，但戰規司長黃文啟中將卻指出我方沒有能力稽核軍售案的報價，更加凸顯被美國當盤子的印象。另外，網傳海委會主委管碧玲因與吐瓦魯總理慶生、對軍演不知不覺，雖然管碧玲表示海巡雙十慶典前就專案部署海域安全，但也已引發外界擔心官員因應酬而忽略大事。

行動創新內閣掉漆

最後，總預算目前因原住民的禁伐補償卡關，補償從3萬元提升到6萬元是立法院三讀通過，經總統公布的《禁伐補償條例》修正草案，卓榮泰卻堅持兩院分際，並擔憂將來立院透過立法對預算編列需索無度。但卓榮泰自動把原本每公頃3萬元補償提高至4萬元，主計處說剩下2萬由基金補，這樣的法源依據仍難說服，更何況立法院尚未開始審理總預算。

雖然卓榮泰在質詢時表示行政院會在24日的協商讓步，但卻還要吃在野黨的豆腐說「下不為例」，看起來心不甘、情不願，即使看似展現善意，卻又難讓外界感覺到真心實意，這話反而應該在野黨要針對行政院未依法行政，說「下不為例」才是。

台灣教授協會會長陳俐甫受訪時表示，應盤點歷任總統的出任閣揆官員出包次數才算公平，他認為目前的狀況並沒有比較多。陳俐甫反駁，新閣上任已經5個月，前面2、3個月還在調整人事，如今內閣爭議被放大，應該是為了要凸顯總統賴清德的弱勢，並且在國慶日與中共軍演後，要給賴清德壓力。

總結來說，卓內閣從院長到官員，常常拋出說法後卻急著澄清，但往往愈澄清愈難說明白。不知是因為要貫徹總統賴清德的意志，還是真的本身施政漏洞百出？自栩為「AI行動創新」的卓內閣，如今或許也該像AI一樣好好自我更新，否則不只沒有行動、缺乏創新，施政還如此掉漆，卓院長該上緊發條了！







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