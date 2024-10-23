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賴清德：台灣是攻防一級戰區 持續挺資安產業

中央社／ 台北23日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

民進黨主席賴清德今天說，台灣是遭受境外網路攻擊、全球資安攻防的一級戰區。現在，行政團隊也將延續前總統蔡英文推動的「資安即國安」工作，持續支持資安產業發展。

民進黨今天召開中常會，賴清德表示，日前「自由之家」發布2024年度的「網路自由度報告」，台灣以79分名列全球第7，是亞洲最佳。報告中特別肯定台灣事實查核的成果，認為台灣建立了一套透明、分散、協作的事實查核方式，可以被視為全球的典範。

賴清德表示，台灣是遭受境外網路攻擊、全球資安攻防的一級戰區。現在，行政團隊也將延續蔡英文推動的「資安即國安」工作，持續支持資安產業發展。

他說，行政院已經通過「資通安全管理法」修正草案，要進一步強化國家整體資通安全法律規範，明確化法律位階，促進政府跨機關的合作及區域聯防，有效落實納管機關和關鍵基礎設施的資安管理及防護，並且推動資安人員培力機制，解決實務執行落差。

賴清德指出，「五打七安」更是行政團隊的施政重點之一，除了打擊「黑、金、槍、毒、詐」五大領域，也致力於保障「治安、食安、道安、工安、校安、居安、資安」等七個面向，並與國際盟友合作，肩負起打擊犯罪的責任，共同維護世界安全穩定。

賴清德表示，提升台灣整體的資安能力，不只是保護人民個資與財產的安全，更將有助於確保國家和企業，在資通安全方面，有更強大的防護力。

網路攻擊 資安 賴清德

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