民眾黨確定出席台灣同志遊行 反嗆黃捷帶風向比質詢強

第22屆台灣同志遊行本周登場，民眾黨發言人吳怡萱今天說，每年的台灣同志遊行，台灣民眾黨都會出席，今天同樣會出席響應，配合立法院黨團推動人工生殖法，希望藉由活動傳達相關訴求，有些不懂裝懂的「次世代百大人物」，連法條都搞不清楚，才是真正破壞平權。

民眾黨下午舉行記者會，吳怡萱表示，本周末有兩場活動，分別是台灣同志遊行跟萬聖節集結活動，民眾黨每年都會參與台灣同志遊行，這次也有在期限內提出團體報名，後來主辦單位通知人數踴躍，因此提早關閉報名表單，不過歡迎大家自主參與，民眾黨也會按照往例參與響應，主題是為愛創造多希望、支持人工生殖法。

吳怡萱說明，民眾黨立法院黨團積極推動人工生殖法，因此希望藉由活動傳達相關訴求，現有的人工生殖法非常限縮，內容僅限於已婚的異性夫妻，民眾黨團希望能夠打造更平權的社會，才會特別強調平等權、婚姻權、家庭權跟生育自主權。

吳怡萱也暗酸民進黨立委黃捷，有些不懂裝懂的次世代百大人物，連法條都搞不清楚，就阻擋人工生殖法，有如舊時代的反同團體，另外還有一群人如同紅衛兵，每天製造假話題、配合綠色媒體造謠，點名民眾黨沒有報名台灣同志遊行，他們才是真正破壞同志遊行的共榮精神。

吳怡萱強調，民眾黨每年都不會缺席台灣同志遊行，今年搭配立法院黨團的修法方向，希望能夠傳達平權的訴求，黨公職也都會出席響應。

民眾黨發言人李頂立表示，天上的彩虹有七種顏色，一般的社會運動則有六種顏色，有些人講的話恐怕就只有綠色，多元是台灣的特色，共榮社會是民眾黨的基本價值，作為一個關注公共政策的政黨，未來會持續推動平權共榮的法案，這是民眾黨的目標。

有關陳昭姿與黃捷隔空交火，吳怡萱受訪時再嗆，有些不懂裝懂的次世代百大人物，政治操作的能力比質詢還強，他們現在講的所有話語，幾乎跟過去最痛恨的反同團體一模一樣，「請問到底誰才是歧視同志，我們推動人工生殖法，才是真正追求平權。」

至於網紅四叉貓質疑民眾黨兩面包牌，吳怡萱則表示，有些側翼自己製造假訊息，搭配特定綠色媒體造謠，真相是民眾黨在期限內完成報名，但是主辦單位告知參與人數眾多，因此提早關閉報名表單，但是歡迎各界自主響應，「所以他的指控完全不成立，而且完全憑空捏造。」