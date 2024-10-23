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「實質廢死」輿論反彈 司法院現拋2023國民法官成效報告

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
在憲法法庭作出「實質廢死」判決後，司法院在院長許宗力卸任前拋出「首年度國民參與審判制度成效評估報告」。圖／聯合報系資料照片
在憲法法庭作出「實質廢死」判決後，司法院在院長許宗力卸任前拋出「首年度國民參與審判制度成效評估報告」。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭9月20日作出違反國內8成民意的「實質廢死」判決，並要求各審級合議庭法官「一致決」才可以科處死刑，包括現行國民法官制度下的職業法官也須遵守，直接拉高科處死刑門檻。司法院在院長許宗力卸任前拋出「首年度國民參與審判制度成效評估報告」，報告指多數民眾認為國民法官制度可展現國民正當法律感情。

過去因民眾對重大刑案判決不滿，認為法院量刑過輕、不敢判處死刑，導致司法信任度低落，司法院為「接地氣」，在綜合參審制與陪審制的優缺點後，推出幾近於日本裁判員制度的「國民法官法」，2023年1月1日上路。

新制施行1年，並未有被告因此遭判處死刑，也可見民眾審案細心、理性，但憲法法庭本年度憲判8號的判決，等於讓各地院的國民法官庭未來在遇到窮凶惡極的歹徒時，即便有6票國民、2票職業法官贊成科處死刑，但只要有1名職業法官反對，被告就可以逃死，比起日本裁判員制度更為嚴苛，且二、三審法官同樣也要一致決。

在「實質廢死」判決後，司法院直到10月底才拿出國民法官去年的成效評估報告，遭詬病「『廢死』後拿出來講這制度好棒棒？」引發國民法官只是橡皮圖章的疑慮。

報告中指出，2023年度審理終結的16件案件均為有罪判決，對於論罪結果，全體（100.0%）國民法官均表示「認同」（非常認同 84.4%、還算認同15.6%），而對於量刑評議的結果，有95.8% 表示「認同」（非常認同 69.8%、還算認同 26.0%）。

從這16案的量刑結果來看，其中13案國民法官法庭均判處檢察官求刑與辯護人量刑意見間的刑度，可見國民法官法庭的量刑判斷深受檢辯求刑及量刑意見影響，有限縮國民法官法庭量刑判斷的事實上拘束力（量刑定錨效果）。

對國民法官、備位國民法官來說，大多數人認為「4至5日」的審判期間（48.7%）最為適當，其次為「3日以內」（21.3%），「6至7日」（15.3%）為第三，至於超過7日的選項，被勾選的比率合計不到15%。有1位國民法官勾選「不太合理」，結果發現他參與的審判日數落在「6日以上而未滿10日」，負擔沉重。

在報告最末，司法院臚列民眾的意見，如有人說「殺人就槍斃啊！就是不到法盲，但是就是很直覺的反射而已，就覺得常常看新聞的時候，我就覺得說，為什麼這個人判那麼輕？是不是恐龍法官？」但參與審理後，有機會從精神鑑定來認清案件。

有些人則覺得因當國民法官而「請公假」，在小公司會出現狀況，畢竟代理人不是每個人都有，1天、2天雇主還可以承受，但更多天數，對雇主來說能不能承擔、簽准也是隱憂。

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