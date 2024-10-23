中市黨部副主委葉欲立遭控性騷 國民黨回應了

國民黨台中市黨部副主委葉欲立，月初才宣布角逐北屯區市議員，今被周刊爆出曾傳簡訊對女子性騷擾挨告。國民黨文傳會主委李彥秀今表示，國民黨的立場清楚，對性騷擾絕對零容忍，事件原委與真相，尊重台中市黨部進一步了解。

葉欲立捲入性騷擾風波，更牽連表弟、國民黨立委廖偉翔。廖偉翔回應，重申性騷擾零容忍的立場絕不護短，如經評估需要提告，願意支付相關律師及訴訟費用，支持依法處理，絕不寬貸。不過，廖偉翔先前傳出被罷免團體鎖定為下一波的罷免對象，今日被爆出此事，被質疑有政治操作的可能。

李彥秀今天在中常會後受訪表示，不管有沒有政治上的操作，國民黨的立場一直非常清楚，對於性騷擾都是零容忍，整起事件的原委與事實真相，台中市黨部都在進一步了解中。