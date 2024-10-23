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國防高官資訊外洩 顧立雄：第一時間處理 無一線情報員
國防部政風室人員辦理財產申報，但卻傳出將部長顧立雄等高級官員的資訊外洩。顧立雄今天表示，資料都在軍網系統中並未外流，也沒有包含第一線情報人員，廉政署已經介入調查，未將機敏人員名單區隔的疏失應該檢討。
國防部政風室人員辦理財產申報，不甚把包括顧立雄、參謀總長梅家樹等高階將領以及軍情局情報人員的資訊外洩。顧立雄赴立法院外交國防委員會針對解放軍「灰色地帶戰術」及「蟒蛇戰略」威脅下的關鍵設施、物資應處作為。面對立委王定宇的詢問，顧立雄表示，資料都還在軍網系統範圍內，是發出電子公文給28個單位過程中，應該要將機敏人員名冊做區隔個別處理卻沒這麼做，的確有疏失。
顧立雄強調，沒有任何第一線情報機敏人員在名單中，他們不在公開財產申報的範圍，財產細節也沒在裡面。這件事的第一時間24小時內已經將這件公文退文刪除。
王定宇追問，疏失廉政人員的處分權屬於國防部或廉政署？顧立雄說，廉政署已經介入調查，不宜由國防部做行政調查。顧立雄強調，這樣的疏失仍舊應該要檢討。
民進黨立委陳冠廷進一步詢問，這次個資外洩有多少人受到影響？顧立雄解釋，這次揭露的是服務單位、職稱和姓名，沒有其他資訊。立委質疑外洩承辦人員可以接觸到部長級的高級官員，揭密層級到底應該由誰規範？，顧立雄說，實際的揭密層級應該檢討。
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