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食藥署人事風波 署長：錄取者資格不符但具所需經驗

中央社／ 台北23日電

國民黨立委羅廷瑋緊咬衛福部食品藥物管理署任人唯親案，食藥署署長莊聲宏今天說，錄取者雖資格不符，但有多年國會經驗且尊重用人單位，以計畫經費聘為約用臨時人員。

衛生福利部長邱泰源今天上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會，針對「有關新興煙毒品防制及強化虐童防治作為」進行專題報告，並備詢。

羅廷瑋持續批評食藥署人事制度崩壞，質疑只要符合長官親人、綠營好友就可馬上錄取，如目前擔任食藥署國會聯絡人的林姓副審查員，並不符合當初公告須具有「國內外食品、藥學、醫學、醫事技術、公共衛生、生物科技、法律及公共行政等相關研究所畢業，並取得碩士學位」任用資格條件，最後卻因為有綠委關心而錄取，每個月可領新台幣4萬8000元薪水。

中場休息時，邱泰源特別帶著食藥署長莊聲宏向媒體說明，並強調衛福部內除了簡任以上人事會送部，其餘皆由各司署自行決定，且堅持合乎規定、適才適用，能夠一起幫相關業務單位有貢獻的人才，盡量網羅人才來為國家做事情，這起爭議，食藥署已有回覆委員，若有回覆不周到的地方，食藥署會繼續說明。

莊聲宏解釋，該職缺是在今年6月開缺，當時收到7份履歷，這名林姓副審查員大學唸政治、碩士非公共衛生相關領域，的確有考慮資格不符問題，但用人單位希望能多篩選，網羅具國會經驗者，最終共4人進入面試階段，依規定有3名面談委員，分別是用人單位主管、組長，及一名非業管單位科長，這名林姓副審查員的分數都是最高分。

至於羅廷瑋稱有立委介入關說，莊聲宏說，林姓副審查員曾在不同黨派立委辦公室任職，經查無黨籍，因有20年國會經驗，經手多項與醫藥相關法案，最後尊重用人單位選擇，由他簽署人事案，以計畫經費聘為約用臨時人員，強調自己是在爆料後才知道這一案，間接否認關說。

羅廷瑋 莊聲宏 邱泰源 面試 食藥署

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