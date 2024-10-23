勞團籲增7天國定假日 不分勞軍公教皆受惠

立院內政委員會今天審查紀念日及節日實施條例草案，勞團認為台灣1年國定假日天數低於日韓，但受僱員工報酬占整體GDP同樣也不如日韓，建議應增加7天假，且不再分軍公教、勞工。

立法院內政委員會今天召開「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，中華電信工會以及台灣工人鬥陣總工會受邀出席發言，並於會後發布聯合新聞稿。

新聞稿提出2點建議，首先是增加7天國定假日，讓台灣勞工能合理休息；另外，國定假日應不分軍公教，與勞工全國一致增加。

中華電信工會理事長洪秀龍表示，2016年砍掉7天假的時候，說是要「軍公教勞全國一致」，但應該要還給勞工7天假，同時也讓教師可以放教師節才對；現在五一勞動節，公務員沒有放假，「難道就是全國一致嗎？」

除此之外，洪秀龍指出，台灣的工時已經是世界第6名，2022年是2008小時，比日本1626小時、韓國1904小時都還要高；國定假日只有12天，日本有16天國定假日、韓國有15天國定假日，台灣遠遠不如日本跟韓國。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家表示，台灣整體經濟持續成長，分配給勞工的部分卻愈來愈少。台灣在2021年受僱人員報酬占國內生產毛額（GDP）為43.1%，美國則有53.5%，日本也有53.2%，甚至南韓都有46.7%，相比於日本韓國，台灣勞工所得到的報酬，遠遠不如。

從此之外，何政家說，每次人事行政總處公布行事曆之後，有多少新聞寫「如何請假最划算」，就可以看到台灣勞工對於連假有多麼期待。

台灣工人鬥陣總工會副理事長曲佳雲表示，國定假日本來就牽涉到勞動條件和意識形態2個層次，在勞動條件的部分，工會主張就是勞工的勞動條件不該下修，不該砍；而在意識形態的層次，工會則是開放討論，因應時代發展調整放假名目，完全不是問題。

曲佳雲舉例，政府如果真的那麼在意民主轉型，為什麼4月7日鄭南榕自焚的「言論自由日」，不訂為國定假日；甚至今年行政院將5月19日訂為「白色恐怖記憶日」，結果又是只紀念不放假。