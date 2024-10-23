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【即時短評】點菜不付錢 奧客政府想吃霸王餐

聯合報／ 本報記者唐筱恬
明年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰以「點菜說」比喻朝野僵局，他受訪時表示，他是來解決問題，不是來造成誤解的。圖／聯合報系資料照片
明年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰以「點菜說」比喻朝野僵局，他受訪時表示，他是來解決問題，不是來造成誤解的。圖／聯合報系資料照片

立法院開議至今，中央政府總預算案持續卡關，立法院長韓國瑜明天將第三度召集朝野協商。行政院卓榮泰先前以「點菜說」引喻在野黨硬要加點第五道菜，不過政院先當奧客，硬是對「點單完成」的三讀法律「不付錢」，難道是想違憲吃霸王餐嗎？

立法院今年6月三讀通過過「原住民保留地禁伐補償條例」修正案，禁伐補償金每公頃從原本的3萬元調漲為6萬元，當時民進黨立委雖有多人連署此案，但最後僅有原住民立委伍麗華、陳瑩投下贊成票。立法院多數決通過的法律案，行政院基於少數服從多數，自然要依法遵守。

如果行政院對於三讀條文感到窒礙難行，依照憲法必須在10天內完成覆議程序。卓榮泰當時不循正常救濟程序，現在錯過時機點，才來稱會破壞財政紀律、不忍心提覆議等，更以「點菜說」引喻在野黨強迫加菜，但套餐內容寫在菜單上，卓榮泰豈能出菜後當奧客不付錢在先？

卓榮泰被批評暗喻「倒閣」情勒在野黨後，又解釋指在野黨不要畫錯重點，他是希望朝野各退一步，依照預算法、財政紀律法精神，立法院法律案增加預算，應先徵詢行政院意見，共同指明彌補資金之來源。

朝野共同找出資金來源確實是可行作法，不過立法院浮濫立法加碼福利，已行之多年。擔任立委時期的賴清德總統就曾提案「老農津貼條例」，同意未先徵詢政院意見，也未指名資金來源。卓榮泰要大家遵守預算法，恐怕要標準一致，未來也要如此要求自家人。

卓榮泰堅持不肯依法編列原住民禁伐補償金，違背憲法常識在先，又算準在野黨不敢大動干戈啟動國會改選，以「倒閣說」威脅在野黨。其實如果行政官員違法失職，在野還可將閣揆移送監察院調查，就像吃霸王餐被報警處理，屆時朝野對立氛圍更難化解。

卓榮泰 原住民 監察院 立法院 行政院 補償金 韓國瑜

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