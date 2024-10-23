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陳昭姿批政院性平會聘用心理變態委員 吳思瑤轟失言

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立委陳昭姿長期推動開放代理孕母，昨天質疑「行政院性平會，怎麼會長期聘用這幾位態度偏激、心理變態的委員？」民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，陳昭姿不折不扣失言，內心沒跟上社會進步思維，人工生殖法案希望理性討論。

陳昭姿昨天質詢提到，不孕者要選擇不生小孩、收養還是代孕，應該由自己決定，但「性平會長期聘任態度偏激、心理變態的委員，他們憑什麼否決代理孕母？」，此番言論引發議論。

吳思瑤表示，台灣女力在國會41.7%，是世界各國想學習對象，但陳昭姿對女性工作者說出欠同理的發言，是不折不扣失言，內心沒跟上社會進步思維，這樣的立委不只社會撻伐，作為女性也是單身，人工生殖法案希望理性討論，但應當專業的議案失焦失控，非常不智。

吳思瑤說，陳昭姿發言凸顯自己無知，讓已經進入討論的法案無法討論，激起對立，衛福部收到全台600份意見，面對歧見我們要消弭，不是單一觀點去扼殺法案專業討論機會。

代理孕母 吳思瑤 民眾黨 民進黨 陳昭姿

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