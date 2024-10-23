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藍委連打食藥署人事案好幾天 衛福部終於還原面談實況

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

國民黨立委羅廷瑋，近期連連抨擊衛福部食藥署人事案，包含食藥署國會聯絡人、林姓副審查員曾在綠委辦公室工作，相關經歷也不符合公告要求，衛福部今回應，該位人員的研究所科系確實不在徵求的範圍，但面試成績是最高的，本身屬於約聘人員，也非外界說的屬於民進黨籍，而是無黨籍身份，署長莊聲宏表示，尊重用人單位的推薦，「他的通過文件是我簽的。」

羅廷瑋日前指出，食藥署國會聯絡人、林姓副審查員，曾任職綠營立委辦公室工作多年，相關經歷也不符合當初公告須具國內外食品、藥學、醫學等相關研究所畢業，並取得碩士學位的任用資格條件，最後卻因為該立委「關心」而錄取，每月可領4.8萬元。  

衛福部長邱泰源說，簡任以上的人事案才會送到部，其餘人事案則由司署自行辦理；莊聲宏說，這個職缺在今年6月開缺，有7位人選投艦，依規定要有醫藥、公衛、公共行政等專業，這位林姓同仁大學就讀政治系，大學的科系則有些出入，當初面談時希望具有國會經驗的同仁，後來有4人參與面談，並由3位委員進行面談，這位同仁的成績是最高的。  

針對「立委介入」的質疑，莊聲宏指出，這位同本身並沒有民進黨籍，在國會服務20年間，也在藍綠立委辦公室任職過，包含法案助理、辦公室主任等，而用人單位指出，這剛好是該位同仁的專業，以及經手過多條醫藥相關法案，「尊重用人單位的推薦，後來通過的文件是我簽的沒有錯」，該位同仁本身屬於約聘人員，並非食藥署正式編制人力。  

隨後羅廷瑋隨後在質詢時，提到另一位「藥品組陳姓技師」，莊聲宏說，這位同仁在民國104年7月進用為約用人員，112年公務人員高考三級，分發到藥品組第三科，羅廷瑋隨後打斷質疑，「請問公務人員可以分發到原單位的機率有多大？」  

羅廷瑋又問邱泰源，過去擔任立委時，製藥公會前理事長陳威仁，是否拜會過他？邱回應，「我完全沒有印象」，羅指出，依照衛福部先前的回函，陳姓技師只要不辦二等親的案子，就可以繼續留在原單位，質疑陳姓技師到底「辦不辦」爸爸交代的案子，要求應將相關人員調離現職，請政風單位調查，邱泰源允諾請食藥署馬上調查。  

食藥署長莊聲宏今天到立法院社福及衛環委員會備詢。記者賴昀岫／攝影
食藥署長莊聲宏今天到立法院社福及衛環委員會備詢。記者賴昀岫／攝影

國民黨 民進黨 羅廷瑋 衛福部 邱泰源 食藥署

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