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修法增國定假日 民進黨團籲不要只是討好民粹

中央社／ 台北23日電

立法院內政委員會今天召開「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，朝野立委提出草案版本，盼增加國定假日民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，法案可以好好討論，但不要只是單方面為了討好民粹。

朝野立委提案，希望將現行的紀念日及節日實施辦法提升至法律位階，並增加國定假日。內政委員會今天召開公聽會，討論相關議題。

吳思瑤在立法院接受媒體聯訪表示，國家紀念日是否要增加調整，這可以討論，但如果只是站在想要討好民粹，想要增加放假日，或是針對個別族群、個別的社會群體提出要放假的訴求，就沒有兼顧台灣全面的經濟發展，產業動能也會受影響。

吳思瑤認為，如果要修紀念日，希望各界不要站在討好民粹的角度，單向只想增加放假。民眾都想放假，但倘若都放假，台灣的經濟要不要前進，國民黨立委乾脆提案，一年有365天就放365天，當然不能這樣非理性。

吳思瑤說，法案可以好好討論，但相關觀點不要只是單一面向，為了討好民粹；她看到很多草案版本，有的針對特定族群、群體有特別的放假日，但要兼顧公平性。

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