修法增國定假日 民進黨團籲不要只是討好民粹
立法院內政委員會今天召開「紀念日及節日實施條例草案」公聽會，朝野立委提出草案版本，盼增加國定假日。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，法案可以好好討論，但不要只是單方面為了討好民粹。
朝野立委提案，希望將現行的紀念日及節日實施辦法提升至法律位階，並增加國定假日。內政委員會今天召開公聽會，討論相關議題。
吳思瑤在立法院接受媒體聯訪表示，國家紀念日是否要增加調整，這可以討論，但如果只是站在想要討好民粹，想要增加放假日，或是針對個別族群、個別的社會群體提出要放假的訴求，就沒有兼顧台灣全面的經濟發展，產業動能也會受影響。
吳思瑤認為，如果要修紀念日，希望各界不要站在討好民粹的角度，單向只想增加放假。民眾都想放假，但倘若都放假，台灣的經濟要不要前進，國民黨立委乾脆提案，一年有365天就放365天，當然不能這樣非理性。
吳思瑤說，法案可以好好討論，但相關觀點不要只是單一面向，為了討好民粹；她看到很多草案版本，有的針對特定族群、群體有特別的放假日，但要兼顧公平性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言