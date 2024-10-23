藍號召原民聲援總預算協商 吳思瑤：別淪政治鬥爭犧牲品

原住民禁伐補償條例上會期通過修法，行政院未編列預算，引發國民黨團不滿，將號召上千名原住民赴立法院聲援。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，原住民預算可以回到委員會討論，不希望原民朋友成為政治鬥爭的犧牲品。

吳思瑤指出，國民黨現在為了26億元原民禁伐補償，阻擋3兆元的總預算案，不符合比例原則，真的很不合理，希望原民朋友不要成為政客操作社會對立犧牲品，期盼禁伐補償編列在預算書上，讓總預算交付審查。

吳思瑤強調，相信原民朋友是土地溫暖力量，不希望成為政治鬥爭的犧牲品，國民黨不要拿原住民包圍立法院，用威嚇方式對審查預算施壓，請讓原民會相關預算能進到內政委員會審查，暢所欲言表達對預算的主張。

國民黨團今天下午將召集選罷法修法草案協商，吳思瑤表示，此次修法要提高罷免的難度，要求連署要附身分證影本、填寫身分證發證日期，都是要閹割罷免，國民黨立委一再上演毀憲亂政的行徑，修法就是怕被罷免。

吳思瑤質疑，選罷法修法已經逕付二讀，內政委員會不能討論，協商也應該好好協商，國民黨立委林思銘只安排一小時黨團協商，不要淪為過水，更別硬幹閹割人民罷免權。

立法院長韓國瑜明天將再邀朝野協商總預算案，吳思瑤向在野黨喊話，昨天中國又發動一次離台灣最近的實彈射擊，這時再擋總預算，就是擋國防，希望明天協商在野能以蒼生為念，別再擋總預算。