修法增加國定假日 吳思瑤酸：乾脆提案一年放假365天

朝野立委提案立法，提升現行「紀念日及節日實施辦法」位階到法律，增加國定假日。立法院內政委員會今天舉行公聽會。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，增加國定假日應該避免迎合民粹的單一觀點，還是要兼顧經濟發展，國民黨不如乾脆提案一年放假365天。

針對增訂國定假日，原民住民立委陳瑩、伍麗華、高金素梅提案增訂「原住民族日」；國民黨立委牛煦庭提案恢復7天國定假日；國民黨立委陳玉珍則主張增設823紀念日。

吳思瑤表示，立法院遍地烽火，國家紀念日是否增加可以討論，但如果單一站在討好民粹，若增加假日是針對個別群體提出訴求，卻沒有兼顧台灣經濟發展，產業動能勢必受到影響。

吳思瑤說，提倡放假當然大家都會拍拍手，但是經濟要不要往前，國民黨乾脆提案一年放假365天，現行修法版本很多針對特定族群放假，有失公平性。