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國民黨全代會11月24日登場 今揭主視覺打造嘉年華氛圍

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨全代會暨130周年黨慶11月24日登場，國民黨今舉行記者會公布主視覺與流程。記者鄭媁／攝影
國民黨全代會暨130周年黨慶11月24日登場，國民黨今舉行記者會公布主視覺與流程。記者鄭媁／攝影

國民黨全代會暨130周年黨慶11月24日登場，國民黨今舉行記者會公布主視覺與流程，「攜手共創、陽光台灣」作為全代會主軸，以年輕化、國際化為出發點，希望能讓大家感受到共同慶祝國民黨創建130周年的嘉年華氛圍。

同時，全代會也將調整部分議程，取消開幕典禮，縮短會議程序、以黨慶為主體。國民黨發言人楊智伃指出，主視覺部分以中華民國元素呈現，配色是國旗的青天、白日滿、滿地紅為主題，加入活力黃的色調，希望在中華民國的傳統元素下，融入創新、青年與活力感。設計則帶入台灣意象，期望與台灣所有國民一起攜手努力，共創陽光的台灣。

楊智伃表示，130周年的黨慶活動，見證了國民黨創建130年，期待與大家一起回顧國民黨創黨的歷史、現在以及未來展望。設計中以圓弧、緞面為主概念，代表包容、圓滑、擁抱；緞面代表慶祝黨慶、歡樂氛圍，期待所有黨代表、黨公職人員以及外國使節、外賓、外媒等都能感受到，共同慶祝國民黨創建130周年的嘉年華氛圍。

國家政策研究基金會副執行長凌濤表示，這次全代會的主持群由他與台北市議員柳采薇組成市議員組；立委部分邀請陳菁徽洪孟楷共同主持；青年組則由發言人楊智伃與副發言人鄧凱勛擔任主持。國際英文組主持人、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀，將向外賓、駐台使節介紹創建亞洲民主國家的國民黨，代表國民黨連接國際的承諾。

國民黨文傳會主委李彥秀表示，在黨主席朱立倫帶領下，國民黨的主要特色年輕化、國際化都會結合在這次活動中。同時，為響應減少書面紙張用量的環保概念，全代會採取更環保的無紙化會議 ；同時，見證130周年國民黨的黨史，特別邀請榮耀資深黨員的參與。

李彥秀表示，今年國民黨有2個代表團考察美國民主黨與共和黨的黨慶活動，所以這次特別以嘉年華的方式來慶祝130周年黨慶，當天將邀請22縣市黨部以及在地桃園的團體設置攤位，凸顯縣市在地特色；文傳會以及KMT STUDIO，也會聯名設置攤位，推出全新文創商品。

此外，這次全代會將取消開幕典禮，縮短會議程序、以黨慶為主體，並以年輕化、國際化為出發點，將呈現國民黨青年培訓工作以及這幾年深化國際交流的成果。 黨史館也將在11月舉辦兩場相關青年議題的歷史座談，從國民黨的歷史，思考未來國民黨在青年參與上的方向。

凌濤 國民黨 朱立倫 李彥秀 楊智伃 洪孟楷 陳菁徽 青年

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