地方稅法通則修正草案保留 送院會協商

國民黨立委賴士葆、傅崐萁分別提出「地方稅法通則第四條修正草案」，旨在為地方拓展稅源以充實財政。不過，民進黨協商代表、立委郭國文有異議，會議主席陳玉珍裁示全案保留送院會協商。

賴士葆、傅崐萁提案修正地方稅法通則第四條，二者皆於現行條文「⋯⋯充裕財源，除印花稅、土地增值稅外，得就其地方稅原規定稅率（額）上限，於30%範圍內，予以調高，訂定徵收率（額）」，於地方稅前增加「中央立法」。而傅崐萁版本則增加第三項，「第三條直轄市政府、縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所依第二條規定開徵之特別稅課、臨時稅課或附加稅課不適用第一項之規定。」

然而，目前花蓮縣政府與砂石業者正為地方課徵之礦石稅纏訟中，花蓮縣政府於2009年起訂定礦石稅自治條例，每公噸稅收10元，傅崐萁任花蓮縣長時，2016年送新法升至70元。業者不服提起上訴，官司纏訟到高等行政法院，纏訟8年，縣府累積20敗。因此，郭國文質疑有為個案修法的疑慮。

郭國文說，相關訴訟案件還在纏訟中，特別是花蓮縣政府跟砂石業者，此刻修法會落入個案修法的口實。就法的條文內容來看，現行條文第四條就有規範30%的限制，修正草案卻限縮在中央立法的範疇，只要是地方新增稅源沒有受比例限制。地方稅源相關條文是第三條，沒有比例限制無法預期稅率如何，地方政府的自治權力毫無可預測或依循，如果要修第四條，要連同第三條一併修正，才有完整性。

賴士葆說，他提案修法是讓中央下放一點權力給地方，讓地方充實財源。

陳玉珍說，財劃法修法是持續往前進的。她也回應郭國文，說是個案修法，但立法院遇到重大事情才會修法，為個案修法不等於是壞事，要檢討的是為什麼要發生事情才修法。她裁示，因有意見，全案保留送院會協商。