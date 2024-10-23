朝野立委提增國假 內政部：若全放總日數將達全年三分之一

朝野立委提案要提升現行紀念日及節日實施辦法位階到法律，並增國定假日，共7個提案版本。立法院內政委員會今辦公聽會討論，內政部常務次長吳堂安表示，修法要有共識，各委員提案少者12天、多者達18天，再加周休二日，全年放假總日數將達全年日數3分之1，須聽各界意見，審慎衡酌。

吳堂安會前受訪表示，國定假日是否增加要綜合評估，而這次公聽會最主要目的要聽大家意見，修法要有共識，最後內政部會再審慎評估。

會中，吳堂安表示，委員提的修法版本，立法主軸可概分為二，一以「紀念日及節日」為主軸，另以「國定假日」為主軸。現行實施辦法架構係採前者，分別規定名稱、日期、慶祝或紀念方式，以及是否放假及補假規定等；而後者僅明列放假紀念日及節日，何種立法主軸較貼近我國當前民情，有待討論。

吳堂安指出，現行紀念日及節日放假日計11日，另尚有原住民族歲時祭儀、勞動節及軍人節等，特定人員分別放假1日。查各委員對於紀念日及節日放假日數提案，少者12日，多者達18日，如加計周休二日，全年放假總日數將達全年日數3分之1，是否妥適，也須審慎衡酌。

吳堂安說，紀念日及節日實施辦法所定假日，為全國一體適用，另勞動基準法於2016年修正通過，規定實施一例一休，並刪除7天假，目前除勞動節、軍人節及原住民族歲時祭儀外，全國紀念日及節日放假日已趨一致，有利文化傳承與家庭團聚。有關公務員與勞工權益所涉工時及勞動條件，依不同規定辦理，其與紀念日及節日實施性質，雖有不同，但放假日多寡，影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估，做最適當規範。