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朝野立委提增國假 內政部：若全放總日數將達全年三分之一

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部內政委員會今開公聽會討論紀念日及節日實施辦法。記者張曼蘋／攝影
內政部內政委員會今開公聽會討論紀念日及節日實施辦法。記者張曼蘋／攝影

朝野立委提案要提升現行紀念日及節日實施辦法位階到法律，並增國定假日，共7個提案版本。立法院內政委員會今辦公聽會討論，內政部常務次長吳堂安表示，修法要有共識，各委員提案少者12天、多者達18天，再加周休二日，全年放假總日數將達全年日數3分之1，須聽各界意見，審慎衡酌。

吳堂安會前受訪表示，國定假日是否增加要綜合評估，而這次公聽會最主要目的要聽大家意見，修法要有共識，最後內政部會再審慎評估。

會中，吳堂安表示，委員提的修法版本，立法主軸可概分為二，一以「紀念日及節日」為主軸，另以「國定假日」為主軸。現行實施辦法架構係採前者，分別規定名稱、日期、慶祝或紀念方式，以及是否放假及補假規定等；而後者僅明列放假紀念日及節日，何種立法主軸較貼近我國當前民情，有待討論。

吳堂安指出，現行紀念日及節日放假日計11日，另尚有原住民族歲時祭儀、勞動節及軍人節等，特定人員分別放假1日。查各委員對於紀念日及節日放假日數提案，少者12日，多者達18日，如加計周休二日，全年放假總日數將達全年日數3分之1，是否妥適，也須審慎衡酌。

吳堂安說，紀念日及節日實施辦法所定假日，為全國一體適用，另勞動基準法於2016年修正通過，規定實施一例一休，並刪除7天假，目前除勞動節、軍人節及原住民族歲時祭儀外，全國紀念日及節日放假日已趨一致，有利文化傳承與家庭團聚。有關公務員與勞工權益所涉工時及勞動條件，依不同規定辦理，其與紀念日及節日實施性質，雖有不同，但放假日多寡，影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估，做最適當規範。

針對原住民立委的提案，吳堂安說明，立法院111年度中央政府總預算案時，曾建議內政部研議原住民族歲時祭儀是否比照春節放假3日1節，由於春節3天是全國共同的放假日，原住民族歲時祭儀僅具原住民身分者得放假，基於衡平性考量，需有社會共識，另也需考量對原住民族就業影響，以及像軍人等其他特定身分者放假，是否會比照，因所涉層面甚廣，社會各界尚有不同意見與期待，有待更進一步的討論及凝聚共識。

內政委員會今開公聽會討論，朝野立委共提出7個版本，勞工團體則盼遭刪除的7天假能還回來。記者張曼蘋／攝影
內政委員會今開公聽會討論，朝野立委共提出7個版本，勞工團體則盼遭刪除的7天假能還回來。記者張曼蘋／攝影

一例一休 內政部 原住民 吳堂安 周休二日 國定假日 節日

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