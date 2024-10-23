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徐欣瑩：國土法良法美意 民進黨政府弄成天怒人怨

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國土計畫法明年4月30日上路，地方反彈聲浪不斷，朝野立委都有提案延遲上路，立法院內政委員會也將於明天舉行公聽會，國民黨籍委員會召委徐欣瑩表示，她不知道當年的良法美意、建制完整的國土法，為什麼民進黨政府會弄成天怒人怨？圖／聯合報系資料照片
國土計畫法明年4月30日上路，地方反彈聲浪不斷，朝野立委都有提案延遲上路，立法院內政委員會也將於明天舉行公聽會，國民黨籍委員會召委徐欣瑩表示，她不知道當年的良法美意、建制完整的國土法，為什麼民進黨政府會弄成天怒人怨？圖／聯合報系資料照片

國土計畫法明年4月30日上路，地方反彈聲浪不斷，朝野立委均有提案延遲上路，立法院內政委員會也將於明天舉行修法公聽會。國民黨籍召委徐欣瑩表示，她不知道當年的良法美意、建制完整的國土法，為什麼民進黨政府會弄成天怒人怨？

內政委員會明天將舉行「國土計畫法修正草案」公聽會，徐欣瑩表示，國土法是在2015年12月完成立法，這是她的好朋友、前立委邱文彥積極推動的方案，她更是第一位率先連署的立委。

徐欣瑩感嘆，當時跨黨派的委員都對台灣國土的破裂、沒有規劃深感憂慮，在這樣的前提下，催生了國土計畫法。但她不知道當年的良法美意、建制完整的國土計畫法，為什麼民進黨政府會弄成天怒人怨？很遺憾的是執政黨執行面很多不周全，希望執政誠懇面對民意，審慎考慮提出更務實的檢討修正方案。

至於本會期是否完成修法，徐欣瑩說，立法院排審法案又能夠完成立法的，一定要大家形成共識，更能夠解決人民疾苦的問題。她聽到太多鄉親的陳述，深感國土法對於全國民眾，尤其農民的影響甚鉅，當然希望能夠立刻處理，所以才會排公聽會，希望廣泛聽取各界的意見，作為審查法案的參考。

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