施政滿意度逐年下降 侯友宜：指標有變

新北市議會今天第一天總質詢，由民進黨議員今天詢問侯友宜施政滿意度逐年下降，個人滿意度更從前段班跌到後段班，高喊「加倍奉還真虎爛、光榮城市已不在」。侯友宜強調，不管哪個民調都給予尊重，每年指標都有調整，新北市人口母體大，在部分項目吃虧，但不會因為指標不公平就不努力，會了解問題所在，持續努力。

今天總質詢由蘇系議員張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、陳永福聯合質詢，張維倩說，侯友宜從五星市長變四星市長，今年四月市長剛回來排名第17名，市長說要加倍奉還、好好服務新北市，但半年時間 ，最近一波滿意度調查出來，侯市長從17名掉到19名，半年來沒進步、反而退步2名，跟有爭議的新竹縣長楊文科、基隆市長謝國樑、新竹市長高虹安在同一組，「你要不要加油一下？」

侯友宜說，事實上新北市在中央的比賽，都得到很好名次，不管是哪一個雜誌民調都給予尊重，會檢討哪些不足的地方，但他直言，新北有不利的條件，若每次用人均來算，新北母體數大相對吃虧，但不會因為比賽指標不公平就不努力「指標有改變」。

張維倩直言，新北市人口一直這麼多，為什麼以前是五星，現在卻是四星？很多指標文教、社福都墊底。

侯友宜說，社福新北市母體這麼大，是台北市的兩倍，母體大社福支出就少，但他對於各項評鑑都給予尊重，但同仁很辛苦、很努力，要給我們同仁激勵，不要只要看名次，還有滿意度，新北會了解問題所在，做得不好繼續加油，做得好也給他們鼓勵。