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若遭中共「蟒蛇」封鎖 經濟部：除役燃煤電廠轉為國安備用機組

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
因應天然氣輸入在戰時可能遭封鎖，經濟部經規劃將已經除役的燃煤電廠變成國安專用緊急備用機組。圖／中油提供
因應天然氣輸入在戰時可能遭封鎖，經濟部經規劃將已經除役的燃煤電廠變成國安專用緊急備用機組。圖／中油提供

國內的能源燃料存量問題，始終是面臨戰爭封鎖威脅時的重要挑戰，經濟部今天表示，經濟部已經規劃3個天然氣接收站，完成後就可達到14天以上的法定存量。國營司長胡文中表示，面對非常極端的情況，已經規劃將已經除役的燃煤電廠變成國安專用緊急備用機組。

立法院外交國防委員會今天邀請國防部等部會針對中共「蟒蛇戰略」封鎖，關鍵物資、能源供應如何因應進行專案報告，民進黨立委羅美玲質疑，面對中共封控，國內天然氣到底能不能達到14天的法定存量？胡文中表示，天然氣的存量遠高於法定存量，經濟部已經規劃3個接收站，完成後就可達到14天以上的法定存量。

面對羅美玲追問2025年的用電目標要達到50%天然氣發電，胡文中指出，面對非常極端的情況下，已經規劃將已經除役的燃煤電廠變成國安專用緊急備用機組，煤的存量會遠超過天然氣，不過目前還在規劃中。胡文中說，緊急情況時用電會減少，真正的存量會比14天法定存量更多。他並表示，雖然目前第四天然氣接收站的環評遭遇問題，但五接六接七接的環評還算順利，有信心可以達到目標。

立委也擔憂我國原油採購多數來自中東，是否可能受中共影響而遭中斷？胡文中說，我方的石油採購一直朝向多元化努力，目前美國等其他國家的購油數量在增加中。萬一真的遭遇封鎖狀況，國家也有物資動員準備計畫，用油會管制以國防為第一優先、其次為民生必需及民生必需品的製造產業，作為三大必要優先供應的對象。

中共 供電 國安 國防部

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