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反串？TPPR白色遊騎兵團擬以武術抗青鳥 民眾黨高市黨部急切割

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
民眾黨高市黨部在臉書官網發文，切割激進分子。記者王昭月／翻攝
民眾黨高市黨部在臉書官網發文，切割激進分子。記者王昭月／翻攝

柯粉社團中一自稱「TPPR白色遊騎兵團」組織，宣稱向民眾黨高市黨部商借場地舉辦活動進行武術訓練，以便未來跟「青鳥」對抗，不過民眾黨高市黨部在臉書官網發布公告切割。

民眾黨高雄市黨部22日發布公告，指近期接受到反映，有黨員在未經黨部同意之下擅用高雄黨部之名義，發布非官方活動資訊，「在此嚴正說明，皆與本黨部立場無關」。

民眾黨高市黨部也呼籲，黨員、黨職人員務必遵守黨紀，不得從事任何有損黨譽、違反黨內規範之行為，對於散布不實訊息者，若經查證確有黨員或黨職人員涉及上述行為，將送中評會依黨紀處分，予以嚴懲。

自稱「TPPR白色遊騎兵團」的組織在某柯粉臉書社團發文，指將在南部舉辦活動，內容包括一些區域政治學的討論，也會進入武術訓練，說是強身健體也好，說是未來跟青鳥對抗也可以，總之會有一些木劍、竹刀，還有基礎擒拿術的訓練。

網友對此反應不一，有人留言，「武術訓練居然不是對抗欺負台灣的人，而是青鳥」、「像極了白蓮教、義和團」、「準備開始訓練紅衛兵」。有網友批市黨部動不動就切割黨員，要怎麼經營地方。但也有人提醒注意發文者是否「反串」，畢竟民眾黨現在處於非常時期，不要自亂陣腳。

民眾黨 高雄市

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