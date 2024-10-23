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BBC新聞部撙節縮編 擬取消台北駐點

中央社／ 倫敦22日專電

近年持續面臨政府預算縮減及撙節壓力的英國廣播公司（BBC）擬縮編海外駐點，目前規劃裁撤在東歐、北美和亞洲的部分新聞駐點，包括台北。

英國媒體今天報導，遭調回倫敦的駐外記者包括駐台北記者傅東飛（Rupert Wingfield-Hayes）。他近期知名報導之一為專訪當時即將卸任的總統蔡英文，報導於5月中旬發布。

此外，2022年11月在上海烏魯木齊中路採訪民眾抗議當局COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「清零」政策、過程中遭警方毆打和拘留的BBC記者勞倫斯（EdLawrence），也遭調回倫敦。

由於傅東飛、勞倫斯及其他恐受撙節計畫影響的BBC駐外記者皆屬資深記者，歷經國際新聞「艱難戰區」，曾遭俄羅斯、中國、北韓等威權政權施壓或驅逐，因此格外受關注。

中國當局近年加大言論管控力道、對外國媒體記者赴中簽證加嚴審查，部分原本規劃派駐中國的記者因此轉駐台北，停留時間則視各家媒體新聞需求和成本效益考量而異。原規劃派駐上海的傅東飛是其中一個例子。

BBC新聞服務處回應中央社詢問表示，BBC的目標是節約7億英鎊（約新台幣290億元），其中一項預擬措施是「關閉目前以台灣為根據地的中國新聞記者駐點」（the closure of the China correspondent post which iscurrently based in Taiwan）。

根據BBC新聞服務處提供、國際新聞主編給職員的訊息，這名曾領導駐北京BBC中國分社的主編建議「調整上海駐點」（changes in Shanghai）：裁撤目前以台灣為根據地的記者職位以及上海的在地攝影團隊（the Correspondent role presently based in Taiwan and thelocal hire camera crew post in Shanghai will both close）。

這項15日發布的訊息提到，BBC目前在北京有兩個記者團隊。BBC新聞服務處告訴中央社，相關規劃將有一段諮詢期，諮詢期預計持續至年底，人事異動因此「不會即刻發生」。不過，北京辦公室確定將保留。

新聞服務處並提供BBC新聞部執行長圖內斯（Deborah Turness）15日給員工的電郵，其中提到BBC在2022年即計畫節約年度支出達5億英鎊，今年3月總裁戴維（Tim Davie）決定再多砍2億英鎊，總計7億英鎊。

電郵指出，受影響的不只是BBC新聞部。整體而言，BBC擬大砍超過500個職位，也就是裁撤約1200個現有職位，同時設立約700個新職位。

新聞部方面，規劃裁撤185個現有職位、設立55個新職位，也就是「淨減」130個職位。

根據電郵，新聞部將採取一系列措施，以利為BBC省下2400萬英鎊。這約占新聞部年度預算4%。

電郵提到，正職人員人事支出約占BBC新聞部預算75%，因此無論新聞部如何極力避免，正職人員縮編是不得不採取的手段。

圖內斯另列舉新聞部為提升營運效率、力求把錢花在刀口上擬採取的措施，包括減少內容產出（戴維兩年多前曾設下BBC各部門減少內容產出達20%的目標），聚焦提升內容品質及實際影響力；避免編採資源浪費，同時確保在有新聞需求之處投入資源；強化跨時區全天候數位服務等。

根據規劃，BBC新聞部另將關閉深度訪談節目HARDtalk、以及Asian Network電台的新聞產製部門。Asian Network主要關注英國亞裔生活，設定的目標聽眾為青少年和未滿40歲族群。

圖內斯在電郵提出的撙節和「新聞服務性價比」提升措施不涉及國際頻道（BBC World Service）。BBC持續與官方就英國政府應投入多少預算支持國際頻道進行交涉，結果將於30日財政部宣布政府預算案時明朗。BBC國際頻道的運作資金部分來自英國外交部。

BBC新聞服務處告訴中央社，傅東飛等人的職位不是由BBC國際頻道預算支應。

BBC 國際新聞 英國

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