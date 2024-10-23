美外委會關切南非要台灣遷駐處 批中共干涉他國事務

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾今天嚴正關切南非要求台灣將駐南非代表處遷出首都事件，「這明顯是中共脅迫及公然干涉他國事務」。麥考爾呼籲南非撤回錯誤決定，多位參、眾議員也同聲抨擊南非屈從中共。

南非外交部表示，已給台灣6個月的「合理」期限，將位於首都普勒托利亞（Pretoria）的「聯絡處」遷至商業首都約翰尼斯堡，稱這屬於標準外交慣例，因為雙邊已於1997年斷交。

以「不結盟運動龍頭」自居的南非，雖然否認中國施壓，但美國多位聯邦眾、參議員紛紛透過社群平台X表示南非這項要求與北京脫不了關係。

眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）中午推文呼籲南非及其外長拉莫拉（Ronald Lamola）重新評估與中共的關係，重返貨真價實的不結盟立場。並指「這明顯是中共脅迫及公然干涉他國事務」。

美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本（MarshaBlackburn）昨天晚間寫道，「南非正與共產中國合作，試圖迫使台灣將其外交辦事處遷出南非首都」。

布萊克本呼籲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及拜登政府明確表示，如果南非與中共合作欺壓台灣，將把南非從貿易優惠計畫中除名。

眾議員貝肯（Don Bacon）等人今天也回應這起事件，他指中國是共產主義獨裁國家，台灣是擁有自由市場體系的民主國家。「我們與台灣同一陣線」。參議員柯頓（Tom Cotton）則說，南非在中國共產黨的指使下對台灣的侵略行為，令人深感不安，也很不恰當。

柯頓說，「面對中國共產黨及其黨羽的霸凌，我與所有阿肯色州民眾一起堅定地與台灣同在」。

眾議員朴銀珠（Michelle Steel）呼籲南非撤回立場，允許自由主權國家台灣在南非首都維持外交運作。她強調，像南非這樣的國家必須尊重台灣的美好人民，抵制中共的恐嚇行動。

眾議員西門內斯（Carlos Gimenez）推文表示，美國國會拒絕南非將「我們親愛的朋友台灣」逐出首都的可悲企圖。他批評南非屈從中共的要求，並敦促美國全面審查與南非的關係。

南非限駐處10月30日前遷離，距今只剩下一週。外交部長林佳龍21日於立法院備詢時指出，南非代表處目前在普勒托利亞正常運作，「沒有要搬」。南非如果是法治國家，就應該與台灣協商，不能片面毀約。

南非不是第一個要求台灣遷離駐處的非洲國家。2017年1月奈及利亞政府公開要求駐奈及利亞代表處搬離首都阿布加（Abuja）、更改駐處名稱及縮減人員規模。

同年6月，奈及利亞派遣25名武警，封鎖駐奈及利亞代表處，並強制駐處人員離開代表處。外交部多次嚴正抗議，要求奈及利亞將當時位於信義區的商務辦事處遷離首都台北市。

史瓦帝尼如今成為台灣在非洲僅存的邦交國。新聞網站Semafor Africa9月報導，中國正在強化在史瓦帝尼的商業及經濟利益，這表明台灣最後的非洲盟友正逐漸轉向北京。