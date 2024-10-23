快訊

東北季風+潭美颱風環流影響！北部降雨顯著 1縣市達停班課標準

藍營中市黨部副主委葉欲立捲性騷疑雲 請辭獲准發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

我駐美代表接受福斯訪問 林郁方批：恐不自覺介入美選

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
前國民黨立委林郁方。 圖／聯合報系資料照片
前國民黨立委林郁方。 圖／聯合報系資料照片

駐美代表俞大㵢最近接受福斯新聞（Fox News）的訪問，嫻熟美國政治的前國民黨立委林郁方批評，這位駐美代表恐已不自覺地已「介入了」美國總統選舉。

林郁方表示，駐美代表俞大㵢最近接受福斯新聞的訪問，國內在野黨和一些媒體批評他的論點有如戰狼。其實，他更大的問題乃是他不自覺地「介入了」美國總統選舉！這個錯誤是任何外交官都該極力避免的，何況他是一位資深外交官，更是現任駐美代表。

林郁方轉述，根據福斯新聞網的報導，「這位外交官說，自從前總統川普離開他的職位之後，中國主席習近平就加劇了區域的緊張，但他並沒有責備拜登政府鼓勵中國這麼做。」

林郁方稱，這段話的前半段無疑是重點，後半段乃是用以「保護」受訪者—俞大㵢，只不過越描越黑。

林郁方表示，此時正是美國最敏感的時間點，11月5日美國就要投票選出新總統，各國政府此刻莫不小心翼翼地避免介入美國大選，美國畢竟是唯一的超級強權，押錯寶的代價是不可承受之重。

林郁方表示，任何中華民國的外交官應該都會牢記1948年國民政府支持杜威競選美國總統的代價，因為「意外」當選的杜魯門讓中華民國吃盡苦頭，若非1950年爆發韓戰，我們可能還會更慘。

他表示，余大㵢身為駐美代表，竟然不知道福斯新聞是川普的堅強支持者。川普一直攻擊拜登外交失敗才會爆烏克蘭戰爭，相信此即福斯要訪問余大㵢的主因。它要藉此訪問替川普證明，拜登的無能「也」造成中共這幾年在亞太區域變得更好戰。俞代表和他的長官們是否知道，他的受訪讓他成了川普選戰中的一枚棋子？

林郁方推測，民進黨政府尤其該擔心，如果賀錦麗當選，民主黨會不會算這筆帳？

俞大㵢 川普 林郁方 美國大選 習近平 賀錦麗 選美 駐美代表

延伸閱讀

南非要求台駐處遷離首都 美議員籲拜登政府出面干預

賀錦麗9月募款2.2億元 高於川普3倍…民調仍拉鋸

川普當一日店員、賀錦麗稱曾打過工 麥當勞澄清非紅非藍：我們是金色

準備還手！伊朗致函聯合國：拜登已批准以色列報復計畫

相關新聞

「實質廢死」輿論反彈 司法院現拋2023國民法官成效報告

憲法法庭9月20日作出違反國內8成民意的「實質廢死」判決，並要求各審級合議庭法官「一致決」才可以科處死刑，包括現行國民法...

專家：中國法律戰侵蝕台灣合法性 增台海衝突風險

丹麥「民主聯盟基金會」總監帕列羅－普萊斯納表示，北京為削減台灣合法性，不斷在國際施加外交壓力、大打法律戰的行為，與任何軍...

賴清德：推動全民防衛韌性是為護台 非要進行戰爭

總統府設立全社會防衛韌性委員會，引發關注。總統賴清德今天說，中國時常針對台灣軍演，台灣除提升國防戰力，也要推動全民防衛韌...

侯友宜擬在11月美國大選後出訪美英

新北市長侯友宜今天在新北市議會答詢證實，規劃於美國大選後，也就是11月出訪美國或英國。他表示，事情多，不一定走得成

同志大遊行將登場 民進黨：邀重量級貴賓同行

第22屆台灣同志遊行周六登場，民進黨也將組隊參與，今天更預告，現場將會有重量級貴賓同行。民進黨主席賴清德今天表示，民進黨...

民進黨組隊參與同志遊行 賴清德：挺多元共融價值

今年台灣同志遊行於26日舉行，民進黨中央黨部將組隊參與，民進黨主席賴清德今天邀請全體黨公職共同參與，以行動表達對多元共融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。