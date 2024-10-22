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最好救護是殲滅對手─為戰爭做準備 消防署:勿過度解讀

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
消防署出版戰術緊急傷患救護訓練手冊。記者黃子騰／翻攝
消防署出版戰術緊急傷患救護訓練手冊。記者黃子騰／翻攝

國民黨立委今天召開記者會，質疑消防署「戰術緊急傷患救護訓練手冊」（TECC）是戰爭前置準備，手冊中竟還有「最好的救護不是試圖援救傷患，而是殲滅對手。」藍委直呼：「黨就是要我們去送死！」消防署回應表示應正面看待成效，勿過度解讀。

國民黨立委張智倫、洪孟楷、徐巧芯、許宇甄今天上午舉行記者會，質疑內政部消防署出版的TECC「戰術緊急傷患救護訓練手冊」，當中充斥大量戰場救護知識，談的不是消防救災而是戰爭，教導殲滅對手，儼然是為戰爭做準備。

張智倫還以手冊當中幾題隨堂測驗為例，「對於TECC救護，以下觀念何者正確」，正確選項竟是「有時最好的救護不是試圖援救傷患，而是殲滅對手。」張張智倫說，內政部消防署出版TECC是為戰時做準備，所謂40萬可恃民力根本是40萬民兵。

消防署今天晚間緊急澄清表示，TECC「戰術緊急傷患救護」核心宗旨是訓練警消救護人員感知環境威脅並做出正確判斷，發揮創傷救護的能力，在不增加人員傷亡的前提下拯救最多的人。從歹徒暴力攻擊、有害物質、火災爆炸、大型交通事故、大量傷病患事件，以至於極端衝突情境均涵蓋在內。

消防署指出，其名稱「戰術」乃指各種現場而言，包含消防戰術、搜救戰術等。先前數次警察在執勤中遭歹徒刀械攻擊殉職的案例，更凸顯戰術緊急救護訓練的重要性，可減少第一線警消人員傷亡，並非外界所稱民兵訓練，呼籲應正面看待其成效，不應過度解讀。

國民黨立委張智倫和多名藍委今日舉行記者會，質疑內政部消防署出版「戰術緊急傷患救護訓練手冊」（TECC）是戰爭前置準備，當中某題TECC隨堂測驗，讓國民黨立委徐巧芯直呼：「黨就是要我們去送死！」。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委張智倫和多名藍委今日舉行記者會，質疑內政部消防署出版「戰術緊急傷患救護訓練手冊」（TECC）是戰爭前置準備，當中某題TECC隨堂測驗，讓國民黨立委徐巧芯直呼：「黨就是要我們去送死！」。記者屈彥辰／攝影

張智倫 戰爭

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