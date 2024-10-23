凶手逃死 慘死女師家人慟 藍委盼終身監禁入法

死刑釋憲引發爭議，遭性侵殺害的退休女教師家屬昨天難過地說，家人在事後都受到嚴重心理傷害，且法院判處5次死刑，竟遭撤銷發回，改判無期徒刑定讞，令人難以接受。國民黨立委羅廷瑋批評，「我國法院無法保護人民不會被殺，卻保障這些殺人者不會被殺」。

「台灣犯罪被害人人權服務協會」等團體昨舉行「立法院駁回113年憲判字第8號死刑案，從被害者人權角度檢視，建立全民信心應有之法秩序」公聽會。參加者包括國民黨立委、檢察官、被害人家屬等。

男子劉志明10年前持鐵鎚擊殺素昧平生、曾獲師鐸獎的退休女教師，還劫財性侵、咬掉一邊乳頭，歷審認為他犯嚴重之罪，難以期待可教化，5度依強盜殺人罪判處死刑，但被最高法院撤銷，更4審改判無期徒刑，最高法院最後駁回上訴，全案定讞。這也是憲法法庭判決嚴格限縮死刑條件後，首件逆轉逃死確定案件。

受害者家屬說，家人被殺害後，在法院聽到劉男聲音，孩子都相當害怕，造成嚴重心理傷害，且被告竟有3位法扶律師，令家屬受到二度傷害，「為何受害者們會如此堅持死刑？因為台灣沒有真正的無期徒刑，懲罰犯人。」

立委洪孟楷說，昨早在參加遭毒駕者撞死的土城分局清水派出所長劉宗鑫告別式。劉妻說：「每天在家都會留1盞燈，希望他回來時可以看到。」劉宗鑫還有兩個女兒，分別1歲、4歲，令人難過。

洪孟楷提到，他問過法務部長鄭銘謙，犯嫌是否有可能被求處死刑，鄭銘謙不敢回答，因罪犯可能主張精神有問題、犯意不深，就可逃過死刑；法官會說如果判處死刑，將有不可回復性問題，但從這案件來看，「劉宗鑫才是永遠不可能回復，永遠回不來了。」

羅廷瑋說，國民黨立委現在有兩個計畫：第一個是在2026年縣市長選舉綁公投，以公投方式讓政府知道民意；另一是推動國民黨立委吳宗憲提出的法案，讓真正的「終身監禁」入法。