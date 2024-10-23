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綠委關說食藥署人事？邱泰源答詢結巴

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
行政院長卓榮泰（左）、衛福部長邱泰源（右）在立法院答詢。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰（左）、衛福部長邱泰源（右）在立法院答詢。記者曾吉松／攝影

國民黨立委羅廷瑋日前記者會抨擊衛福部食藥署人事制度崩壞，要求衛福部長邱泰源交代。但衛福部回函稱「廿年國會經驗」可代替專業背景及碩士學位，羅廷瑋昨質詢時直呼太扯，行政院長卓榮泰答詢時允諾，會請邱泰源重新了解。

羅廷瑋日前記者會指出，食藥署國會聯絡人、林姓副審查員曾任職綠營立委辦公室工作多年，相關經歷也不符合當初公告須具國內外食品、藥學、醫學等相關研究所畢業，並取得碩士學位的任用資格條件，最後卻因為該立委「關心」而錄取，每月可領四萬八千元。

羅廷瑋昨質詢，衛福部回文稱林姓副審查員學歷資格不符，卻說有廿年以上國會經驗就可代替，根本睜眼說瞎話，顯然繼續護航，要告訴國人，食藥署用人就是「綠門大開、唯親唯綠」。卓榮泰答詢時強調，這與民進黨證無關。邱泰源則結巴回應，他去問過任用的署，當時他們回應，要任用時當然要選最適當的，「這位滿有經驗的…，因為他…這位就是想要跟…，就是國會的一個…。」羅廷瑋質疑邱泰源講話「很心虛」。卓榮泰表示，會請邱泰源再重新了解。

卓榮泰 羅廷瑋 衛福部 邱泰源

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