片面要求台遷代表處 引發兩國民眾擔憂南非未來

南非政府18日聲明，要求我駐南非聯絡代表處在10月底前遷出首都普勒托利亞與更名為貿易辦事處。南非台灣僑界義憤填膺，當地民眾認為政府未考慮人民權益，且未來可能更不利於自身，南非資訊產業及汽車製造業極度仰賴台灣晶片供應。

9歲和家人從台灣移民到南非，並從2011年起開始在南非首都普勒托利亞市擔任市議員的李崇偉，接受中央社記者採訪時表示，這次南非國際關係與合作部（DIRCO，即南非外交部）要求我國「駐南非聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）搬離行政首都普勒托利亞市的行為，很明顯就是受到中國大陸的壓力；李崇偉看來，此種單邊決議，未來受更大影響的將會是南非自身。

李崇偉說，他已經接到為數不少的當地南非人民來電抱怨南非政府，對南非政府片面毀約的行為表示失望，也認為政府並未考慮到南非人民的權益問題。在這些來電者中，有不少他們的家人都在台灣從事英語教學工作。

他們擔心，如果南非政府果真肆意驅趕或關閉台灣代表處，台灣政府可能也會基於對等原則而採取報復行動，包括遣返大批目前在台灣工作的南非人，以及停止向南非出口晶片，使眾多當地製造業無法生產產品，尤其是汽車製造廠。如此一來，許多南非人民將面臨嚴重就業和生計問題。

由於南非官方語言為英語，且平均工資低於台灣，而一般台灣家長在尋找英語教師時，偏好選擇有西方臉孔的外籍教師，因此台灣教育機構長期以來喜愛雇用南非籍英語教師。目前在台從事英語教學的南非籍外師約有5000名。

專為在台南非人設立的公益性團體「台灣南非交流協會」（South Africa Taiwan Association ofInterexchange，SATAI）在臉書（Facebook）上發文通知定於10月22日，前往「南非聯絡辦事處」（LiaisonOffice of South Africa，LOSA），向南非駐台代表安德生（Hugh Graham Anderson）表達他們對此事的關切。

台灣南非交流協會社會事務委員會負責人波塔（Anika Botha）稱，針對此次南非政府要求台灣代表處遷離首都並更名事件，在台的南非僑民社群都對雙方文化和經濟關係的潛在影響表示擔憂。

波塔在臉書發文中強調，台灣南非交流協會期望能以協作方式，支援和協助推動外交解決方案，以維護雙方長期友誼關係與合作精神。

另一位不願具名的南非李姓台灣僑胞告訴中央社記者，目前居住在南非的台灣人約有7000、8000名。台僑對於南非政府單方面的背信忘義行為，普遍都感到氣憤不平，也認為這將對南非的經貿未來發展產生更大風險。

國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）預測，南非可望是2024年非洲第一大經濟體。

李僑還說，連南非媒體「City Press」於20日社論中都直指：「南非政府聽命中國要求台灣，不僅使自己的獨立主張付諸東流，自己還默許被霸凌，真是可恥。」

李姓僑胞解釋說，早在1970年代台灣和南非合作關係緊密時，就有許多台僑遷居至南非從事各行各業，尤其是在漁業發達的主要港口城市開普敦，很多台商都是在開普敦「靠港吃飯」。然而，隨1994年種族隔離制度廢除後南非治安敗壞惡化，台僑逐漸開始搬往他國或回台而人數大減。

李姓僑胞另說，南非是世界上唯一一個擁有3個首都的國家。中央政府所在地的普利托利亞被稱為行政首都；最高法院所在地的布魯芳登市（Bloemfontein）被稱為司法首都；而國會所在地的開普敦市則被稱為立法首都。

我國早在上個世紀初即與南非發展正式關係，同時在約翰尼斯堡成立總領事館，並在1976年將兩國關係提升至大使級。且即使在1997年底南非與中華民國斷交，轉與中國建交時，我國仍在南非的行政首都普利托利亞設立具有大使館功能的聯絡代表處。另外還在南非第一大商業城市約翰尼斯堡、開普敦和德班（Durban）分別成立具有領事館功能的第2、3、4辦事處。但約翰尼斯堡和德班辦事處已分別於2009年和1998年關閉，現僅剩普勒托利亞代表處和開普敦辦事處。