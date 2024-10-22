羅廷瑋爆綠委關說食藥署人事 邱泰源結巴稱不知情

國民黨立委羅廷瑋日前舉行記者會抨擊衛福部食藥署人事制度崩壞，要求衛福部長邱泰源給交代。但衛福部回函竟稱「20年國會經驗」可代替專業背景及碩士學位，羅廷瑋今質詢時直呼太扯，行政院長卓榮泰答詢時允諾，會請邱泰源重新了解。

羅廷瑋日前舉行記者會指出，食藥署國會聯絡人、林姓副審查員曾任職綠委辦公室工作多年，相關經歷也不符合當初公告須具「國內外食品、藥學、醫學、醫事技術、公共衛生、生物科技、法律及公共行政等相關研究所畢業，並取得碩士學位」的任用資格條件，最後卻因為綠委「關心」而錄取，每月可領4萬8000元。

羅庭瑋今天在立法院質詢時指出，衛福部回文稱林姓副審查員學歷資格不符，卻說有20年以上國會經驗就可以代替。這根本在睜眼說瞎話，顯然還要繼續護航，要告訴國人，食藥署用人就是綠門大開、唯親唯綠，勞動部說薪資低於3萬1千元就屬低薪，但只要有一張民進黨黨證，就值得擁有4萬8千元的工作。

卓榮泰答詢時強調，這與黨證無關。衛福部長邱泰源則結巴回應，他去問過任用的署，當時他們回應，要任用時當然要選擇最適當的，「這位滿有經驗的⋯因為他⋯這位就是想要跟⋯就是國會的一個⋯。」

羅廷瑋隨即打斷，質疑邱泰源講話真的很心虛，一個部長為了一個民進黨的助理，講話愈來愈扯，顯然有人事壓力。他還掌握到，民進黨劉姓、陳姓立委來關說此人事案，有沒有問過食藥署主祕李明鑫？邱泰源回應稱，他完全不知道有任何立委來關說，他保證完全不知道。

羅廷瑋透露，林姓副審查員面試時，一位非公職身分的人待在現場督導面試，這個人是誰？食藥署企劃及科技管理組組長在面試完後，勾選「資格不符」，是誰又更改組長的批示？邱泰源也說，他完全不知道。

卓榮泰表示，前次質詢時羅廷瑋曾關切此事，他當時請衛福部一周內給答覆，如果衛福部針對這件事情的答覆是這樣的內容，與事實是否有出入或相符，他會請邱泰源再重新了解，調查結果不僅要答覆羅廷瑋，也要讓他清楚。