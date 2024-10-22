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內政部通過建國啤酒廠割地案 王鴻薇：感到悲哀

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
古蹟建國啤酒廠擬割地給國立台北科技大學，內政部決議修正後附帶條件通過。圖／聯合報系資料照片
古蹟建國啤酒廠擬割地給國立台北科技大學，內政部決議修正後附帶條件通過。圖／聯合報系資料照片

台北市定古蹟建國啤酒廠割地爭議終於告一段落，內政部經通盤考量，就北科大提送計畫內容，決議修正後附帶條件通過。國民黨立委王鴻薇指出，相當遺憾內政部做出此次決定，令人無法接受，並感到悲哀。

古蹟建國啤酒廠擬割地給國立台北科技大學，內政部都市計畫委員會今指出，經通盤考量，就北科大提送的計畫內容，決議修正後附帶條件通過，後續由北科大分年向內政部、教育部及北市府提報文資修復利用情形，由各主管機關協調督管。

王鴻薇說，大家都知道本案結果是從上到下的決定，走了一個行政院前副院長鄭文燦，又來一個行政院政務委員陳金德，這些都是新潮流的人，全都在護航北科大爭取建國啤酒廠土地案，一個活生生的百年古蹟就這樣被分割了。

王鴻薇表示，他們其實有心理準備，猜到最後會有這樣的結果，因為行政院之前即要求台酒分割土地，早就已經偷跑，現在終於按耐不住，由內政部做出結論；北科大的校友相當有力量，到處遊說，而且案情複雜，可能連教育部長都搞不太清楚整起事件的來龍去脈。

王鴻薇說，他們不反對教育，重點是全台土地如此之多，北科大為何堅持要這塊土地當做校舍？現在許多學校要退場，為什麼不找其他學校合併？這樣的結果令人感到悲哀。

王鴻薇表示，北科大堅持要古蹟土地，目的應該是要「容積移轉率」，只是現階段尚不確定北科大要將容積率用建國啤酒廠新建的校舍，還是用在其他舊校舍，可能要等北科大後續動作才能知曉。

內政部 北科大 古蹟 建國啤酒廠 新潮流 王鴻薇

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