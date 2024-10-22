國民黨11/24全代會 朱立倫將聚焦國際化年輕化成果
國民黨11月24日召開全代會，黨內人士今天表示，黨主席朱立倫將說明上任後，黨的年輕化與國際化成果，包括致力培訓年輕人、努力推動國際交流，向支持者說明國民黨展現新的一面的決心。
國民黨11月24日黨慶，將於桃園國際會展中心舉辦全國代表大會；朱立倫日前表示，桃園國際會展中心是新的會展中心，展現國民黨新的一面，走向國際、年輕化的國民黨。
因為明年沒有公職選舉，這次全代會未安排選戰造勢，會議相對單純；由於明年改選黨主席，朱立倫在全代會的談話與訴求，引發關注。
黨內人士表示，朱立倫將藉由這次全代會，說明國民黨近年來國際交流、擴展國際聲量的成果以及培育青年人才的情況，包括成立駐美代表處、舉辦國慶酒會與各國駐台使節交流等，以及成立KMT STUDIO，引入培訓與教育機制。
由於11月24日當天是國民黨130周年黨慶，黨內人士表示，朱立倫發表談話時，會以此歷史節點回顧國民黨過去為中華民國、台灣所做的努力，同時展望未來，說明未來發展方針。
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