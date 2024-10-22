民眾黨團指三接管線保冷材料不合格 中油：不合格就拆除重做

民眾黨立委張啓楷今天說，中油三接工程包覆的保冷材料，竟從2月起都處於不合格狀態，中油為趕工竟不顧公安、放水廠商，他要求全部更換完畢才能履約驗收，否則不得試運轉、更不能正式送氣。

中油透過新聞稿澄清，基於三接工程品質不容有瑕疵的前提下，已安裝完成的保冷材料，只要檢驗出不合格，一律要求承攬商拆除重做，尚未安裝部份也會要求重新訂購合格材料。

台灣民眾黨立法院黨團副總召吳春城、幹事長麥玉珍、立委張啓楷、林國成上午舉行記者會。

張啓楷說，為因應廢除核三2號機，經濟部長郭智輝曾承諾中油三接將在明年4月如期完工，供應大潭7號到9號機，但近期他接獲爆料，三接工程中管線包覆的保冷材料，不但保冷性能不合格，還違法使用國際已在1987年「蒙特婁議定書」限制使用的氟氯烴，台灣也在2016年起禁用氟氯烴。

張啓楷表示，這次出問題的材料，是用於包覆在天然氣輸送管線外面保持溫度，避免天然氣溫度過高氣化，產生公安疑慮的包覆材料。但從2月起，中油對這批材料多次抽檢，一直到6月共進行4次抽檢，仍發現多項檢測不合格，並在7月15日告知廠商不再接收這批不合格的材料。

張啓楷指出，但廠商仍不死心，繼續送驗這批有問題的材料，試圖闖關；到了8月底，中油進一步發現，廠商在2月及3月的檢驗報告中造假，報告中所附的照片非當天取樣的樣品，廠商在送驗過程中抽換樣品，涉及偽造文書及詐欺。

張啓楷說，後續中油針對送驗過程和送驗的標準規範，進行多次討論和嚴格監督。第一線基層人員堅持不能邊用邊修，但高層卻放水，無視工安和公安，也讓政府信誓旦旦明年一定完工的三接工程危機重重、天然氣接收可能「斷氣」。

張啓楷表示，他要求應全部更換完畢，才能進行履約驗收，在此之前不得試運轉、更不能正式送氣，不要「穿著西裝改西裝」，邊做邊改很危險。