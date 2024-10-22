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卓榮泰對新核能持開放態度 賴士葆：騙術混淆視聽

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰接受外媒專訪，表示對「新核能」技術抱持開放立場，遭質疑核能立場反覆。國民黨立委賴士葆今日表示，根本是用模糊騙術混淆視聽，讓支持核能的民眾產生盼望。

卓榮泰接受外媒專訪，表示對新核能技術，保持開放態度。只要國內對於核安有共識，對核廢料處理有正確的方向與保障，若這些共識足夠，就可公開討論。

賴士葆表示，卓榮泰接受彭博社訪問表示，因應世界潮流，反核問題應該開放討論，輿論因此猜測政府反核立場是否轉變，行政院發言人出面解釋沒有所謂立場轉變，而是在核安、核廢料處理、社會共識三項前提都解決，政府才對新核能技術採開放態度。目前這三項並沒有解決，所以要說政府對新核能技術態度開放是錯誤的解讀。卓榮泰說可以公開討論新核能技術是講給美國人聽，表示台灣對新技術的開放態度，但是不忘再三的對國人表達三項前提，根本就是用一種模糊的騙術來左右閃躲混淆視聽，讓支持核能的民眾產生盼望。

賴士葆認為，從另一個角度來解讀，行政院對新核能技術態度非常開放，也就是不排斥，但不代表接受，因為新核能SMR技術尚未完全成熟，還在測試的階段， 2030年之後才可能商轉。現在口頭上說開放討論，但是在實際執行的政策上還是將核一、核二、核三逐步的除役，也就是完全遵守民進黨非核黨綱，所以行政院說立場沒有轉變就是這個意思。

賴士葆強調，政治是最高明的騙術，民進黨對此操作到爐火純青的地步，舉另外一個異曲同工的例子。為了迎合八成以上民意堅定反廢死，日前大法官做出廢死「部分合憲」的判決釋憲，另一方面卻又對廢死判決設下重重的關卡，因此可以說達到實質廢死的目標，這樣也可落實民進黨廢死的黨綱，大法官為人詬病成為政黨的捍衛工具也不以為忤，總之，就是欺世盜名，政府一次次的撕毀老百姓對政府的信任，卓榮泰怎麼還好意思侈言希望社會多一點信任關係。

卓榮泰 廢死 核廢料 核能 賴士葆

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