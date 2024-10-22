卓榮泰：核能本身沒罪過 但非解決問題的萬靈丹

行政院長卓榮泰接受彭博專訪指政府對新核能技術態度「非常開放」，政府非核家園政策是否鬆動，備受關注。卓榮泰今天表示，核能本身沒有罪過，但不要認為它是可以解決問題的萬靈丹，未來新的核能也許就沒有現在的問題了。

卓榮泰在昨天刊出的專訪提到，只要台灣內部對核能安全達到共識，對核廢料處理得到好的方向與保證，大家有高度共識，「我們可以公開討論」。他還說，希望台灣能跟上全球趨勢和新的核能技術。

立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委葉元之在質詢時詢問什麼是新的核能技術？卓榮泰表示，跟現在的核能電廠技術截然不同，例如燃油車跟電動車就是完全不同的新技術，世界各國都在極力開發中。

葉元之批評有講跟沒講一樣，他強調卓榮泰身為行政院長，講話一定要有前瞻性，且要有研究，並再次詢問新核能技術為何？

卓榮泰說，2030年之後，比爾蓋茲在研究的「快中子」有可能成功，現在還不知道成功否與，或是有可能成為一種商業模式，成本、過程都可以的話，當然願意開放討論。

葉元之再批，卓榮泰為最高行政首長，就要想辦法解決核廢料的問題，而不是在接受媒體訪問時，講說只要核能安全解決、核廢料可以處理就採用，好像在「在大樹底下聊天，像是個局外人」，事不關己。

卓榮泰反問，「你知道核廢料的處理，新北市政府也要協助嗎？」

葉元之說，新北現在有乾式貯存場，當初之所以不願意，就是新北非常害怕台電要把核廢料永久放在新北。經濟部訂有一個廢核料永久儲存的期程，2018至2028年要完成選址跟核定。

卓榮泰說，其他縣市也會怕，這是他說的還沒有社會共識，如果有一天選擇在新北市，大家也不會同意。

葉元之說，因為民進黨當時把核廢料講得很恐怖，讓大家非常恐懼，如果卓榮泰認為核廢料是安全、可以處理的，也要跟社會大眾講說，過去是過度渲染，現在只要政府好好處理是可以解決的，這也是卓榮泰的責任之一。

卓榮泰說，對核能要有專業的了解知識，核能本身是沒有罪過的，但是不要認為它是可以解決問題的萬靈丹，未來新核能也許就沒有現在的問題了。