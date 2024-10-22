藍委質疑TECC手冊 吳怡農：社會安全不該是鬥爭籌碼

消防署發表戰術緊急傷患救護（TECC）訓練手冊，國民黨團指內容充滿上戰場的知識，立委徐巧芯還質疑，「壯闊台灣」與TECC關係密切。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農今天說，TECC的核心是創傷醫療，社會安全不該是藍綠鬥爭籌碼。

國民黨立法院黨團副書記長張智倫、立委徐巧芯等人今天在立法院國民黨團召開「全社會防衛變全民皆兵？賴政府講清楚！」記者會。他們質疑，消防署發表戰術緊急傷患救護（TECC）訓練手冊內容充滿上戰場的知識。

吳怡農今天接受「中午來開匯」節目主持人黃光芹專訪，他說，看到相關新聞，第一個反應是，立委的素質實在太糟糕，完全沒有做功課。

吳怡農表示，TECC的意思就是「戰術緊急傷患照顧」，而「壯闊台灣」是他在2020年所成立的非營利組織，創立目的是推廣「戰術緊急傷患照顧」，讓民眾都能學到將創傷急救的概念，套用在不同風險威脅環境上，這是從警消人員一直到民眾都需要學的醫療救護，學習創傷如何緊急救護，讓受傷人員撐到專業人員抵達現場。

吳怡農認為，TECC的核心是創傷醫療，國民黨立委在銷售恐懼、政治操作，但是，社會安全不該是藍綠鬥爭籌碼，不該是政治人物消費的題目。

另外，多名立法委員關注，高中發放青年服勤同意書，疑似要動員參戰。教育部日前宣布，即日起停止使用同意書，後續將調整修正「學校青年服勤動員準備分類計畫」。

吳怡農認為，問題核心不在於同意書本身，而是現行「民防法」的過度擴張，民防法規範包羅萬象，將「支援軍事勤務」等任務納入法規，使法條的涵蓋範圍過於廣泛，不僅增加政策執行的混亂，也讓社會誤解和爭議不斷。

他主張，民防法應回歸本質，將重心放在大型災難中的人道援助，保護民眾的生命與安全。他強調，所有訓練和計畫都應圍繞這一核心任務展開，使民防不再成為爭議焦點；當民防的目標清晰為保護民眾，學校和家長不會再有疑慮，學生學習保護自己的技能，就像學心肺復甦術（CPR）或地震避難動作一樣，能輕鬆融入日常訓練。

另外，主持人黃光芹詢問他是否會參選2026台北市長選舉，與台北市長蔣萬安再次「雙帥對決」。吳怡農表示，目前重心就是在公民社會中將民防做好、用心推廣、落實社會韌性；他說，參政一定是未來之路，但2年之後的事情現在說，真的是太早。