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建國啤酒廠割地北科大案 內政部決議「附帶條件通過」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台北市市定古蹟建國啤酒廠。圖／聯合報系資料照片
台北市市定古蹟建國啤酒廠。圖／聯合報系資料照片

台北市市定古蹟建國啤酒廠擬割地給國立台北科技大學，內政部都市計畫委員會今指出，經通盤考量，就北科大提送的計畫內容，決議修正後附帶條件通過，後續由北科大分年向內政部、教育部及北市府提報文資修復利用情形，由各主管機關協調督管。

建國啤酒廠被文史團體認定是珍貴活古蹟，民團反對北科大欲透過都市計畫變更將部分用地變成學校用地，國土署每次審議此案時，反對變更的在地民眾與團體，都會與支持變更的校方、校友代表隔空駁火，監察院日前更糾正台北市政府與內政部。

內政部都市計畫委員會今天再審此案，國土署指出，此次委員會就歷次會議及監察院所提的各項意見逐一審視，包括如何落實文化資產活化與保存的具體方式、台酒公司與北科大可行性之合作機制、公民或團體意見處理情形及本案檢討後對於鄰里開放空間之實質效益等。

國土署指出，經委員充分討論並交換意見，將落實「無減損、無增建」及逐年編列預算投入修復的承諾，委員會原則支持本案對於文資修復之落實及公有土地改善地區開放空間等效益。

另為確保北科大確實有配合廠區活化保存、設施防減災因應的執行能力，及未來園區合作營運整體效益，國土署指出，本案附帶決議請北科大應分年函報內政部、教育部及台北市政府說明分期、分區、分年編列預算投入之執行情形，由各主管機關予以協調督管，如未能依原訂期程及相關法令辦理，下次台北市政府辦理通盤檢討時予以調整變更。

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