內政部都委會通過建國啤酒廠都計案 盼園區永續經營

內政部都委會今天審議「建國啤酒廠」都計案，就北科大提送的計畫內容，決議修正後附帶條件通過，盼整合文化資產保存、充裕高教資源及活化國有土地等政策目標，促成建國啤酒廠園區永續經營。

內政部國土管理署透過新聞稿表示，都市計畫委員會今天召開會議，審議建國啤酒廠都計變更案；本案文化資產保存為各界共同目標，因前次在民國107年通過後無法落實執行，這次檢討變更由國立台北科技大學承接文資修復及活化責任。

國土署說，經委員會討論，認同較現況更具改善效益，以及為避免文化資產未能依修復及再利用計畫完成改善，持續處於閒置及損壞的風險，因此經都委會通盤考量，就提送的計畫內容決議修正後附帶條件通過。

國土署指出，後續應由北科大分年提報文資修復利用情形，由各主管機關予以協調督管，如未能落實執行者，就納入下次台北市政府辦理通盤檢討時予以調整變更，藉由北科大整合文化資產保存、充裕高等教育資源及活化國有土地等政策目標，促成建國啤酒廠園區永續經營。

國土署表示，這次委員會就歷次會議及監察院所提的各項意見逐一審視，包括如何落實文化資產活化與保存的具體方式、台酒公司與北科大可行性的合作機制、公民或團體意見處理情形，以及本案檢討後對於鄰里開放空間的實質效益等。

國土署說，經委員充分討論並交換意見，落實「無減損、無增建」，以及逐年編列預算投入修復的承諾，委員會原則支持本案對於文資修復的落實，及公有土地改善地區開放空間等效益。

國土署指出，為確保北科大確實有配合廠區活化保存、設施防減災因應的執行能力，以及未來園區合作營運的整體效益，本案附帶決議請北科大應分年函報內政部、教育部及台北市政府，說明分期、分區、分年編列預算投入的執行情形，由各主管機關予以協調督管，如未能依原訂期程及相關法令辦理者，將納入下次北市府辦理通盤檢討時，予以調整變更。