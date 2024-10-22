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柯美蘭嗆沒資格洩露她父親病情 蔡壁如：沒說病情可理解她心情

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇／台中即時報導
民眾黨前立委蔡壁如（前右三）和黨主席柯文哲（前右四）認識多年，曾一起到台中寺廟參拜祈福。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前立委蔡壁如（前右三）和黨主席柯文哲（前右四）認識多年，曾一起到台中寺廟參拜祈福。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭在民眾黨內群組批蔡壁如，沒資格洩露她父親病情，蔡壁如今天表示，柯美蘭應該是傷心的，可以理解她心情，另有小草也嗆她，蔡壁如說，支持者每個人都有情緒，都可以理解，不必回應。

蔡壁如今天在辦公室接受媒體訪問時說，柯主席探望柯爸，她不是第一個說的，媒體問她才提，她說柯主席去看柯爸是聽到台大同事說，她與柯主席有共同朋友；她強調只知柯主席去探病，不知實際情形，她沒討論病情，也和媒體人說不討論病人隱私。

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭要同黨蔡壁如「閉嘴」，蔡壁如臉書遭「小草」灌爆，要求蔡別再提柯家的事。蔡壁如留言回嗆，「妳能不能叫記者不要問我柯家人的問題」、「請勿對我情緒發洩」；有其他小草留言緩頰。

柯文哲父親轉送台大醫院加護病房，蔡壁如日前稱有朋友帶「柯爸」的病歷請律師給柯文哲看，此話引起柯妹柯美蘭不滿，在民眾黨內群組批蔡壁如，沒資格洩露她父親病情。

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