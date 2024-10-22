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南非要求駐處遷離首都 外交部：民主國多認不合法

中央社／ 台北22日電

南非政府要求台灣駐南非代表處遷出首都普勒托利亞，外交部林佳龍昨天斥「南非片面毀約」。外交部今天表示，南非做法不合理且不合法，這不只是台灣單方面意見，各民主國家都有同樣看法。

南非政府要求台灣駐南非代表處在10月底前遷出首都普勒托利亞，且表明「沒有協商空間」。外交部長林佳龍21日在立法院外交及國防委員會備詢時指出，已尋求G7友盟國家跟日本發聲，力圖轉圜。

外交部上午舉行例行記者會，台灣日本關係協會秘書長范振國對此表示，美國、日本等理念相近國家在交涉過程中，都給台灣很大的幫助，具體協助細節不便在記者會說明。

范振國也說，南非做法不合理且不合法，這不只是台灣單方面意見，各個民主國家都有同樣看法。

外交部發言人劉永健也說明，南非外交部去年12月曾以口頭方式要求台灣駐南非代表處遷出首都，今年4月正式致節略要求駐處半年內遷至約翰尼斯堡，10月7日以電郵再次寄送節略給駐處，要求駐處於10月30日完成搬遷，否則關閉運作。

劉永健指出，南非此舉公然違反1997年雙邊協議的精神，以及雙方可在彼此首都設處的相關規定，面對此無理要求，「我方斷不接受」，外交部及駐處多次向南非政府據理力爭，要求南非政府改變此項傷害兩國情誼的決定。

劉永健提及，10月7日接獲南非限期遷館文件後，林佳龍即指派亞非司長賀忠義召見南非駐台代表，表達政府抗議、不滿及不能接受的立場。

劉永健強調，林佳龍多次召開應變小組會議，指示在確保領事及僑民服務不中斷、駐處人員人身安全及館舍產權不受影響的前提下，研議各項可能發展的因應方案，外交部對於未來的可能發展都有準備。

此外，有關駐蒙古代表處國慶酒會傳因鼠疫而取消，劉永健說，外交部對此事至為重視，10月8日事發後立即向蒙古方面表達嚴正關切，要求慎重看待及處理此事，目前仍待對方正式回應。

南非 外交部 林佳龍

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