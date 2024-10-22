兇嫌遭判五次死刑仍駁回 被害者家屬：家人受嚴重心理傷害

死刑釋憲引發爭議，國民黨前立委、中華人權協會理事長高思博今表示，憲法法庭的判決已導致台灣成為「實質廢死」國家。國民黨立委羅庭瑋批，「我國法院無法保護人民不會被殺，但是卻保障這些殺人者不會被殺」。

台灣犯罪被害人人權服務協會等團體今天舉行「立法院駁回113年憲判字第8號死刑案，從被害者人權角度檢視，建立全民信心應有之法秩序」公聽會。參加者包括國民黨立委、檢察官、被害人家屬等。

高思博表示，大法官在此次憲法法庭判決中設置八大路障，其中最值得關注的是以後判處死刑，須三審法官一致決。法官不是傻瓜，即便判決罪犯死刑，也會被推翻，大家都知道「上面」在想什麼，導致我國許多犯罪者即便犯行嚴重，仍不會遭判死刑。檢察官劉承武質疑，台灣司法高高在上，如果法律判決是人神共憤，難道不能送去個案評鑑？

受害者家屬則表示，他家人被殺害後，法院判處五次死刑，但最後又被駁回，而且犯嫌竟然還有3位法扶律師，家人都受到嚴重的心理傷害。為什麼他們如此堅持死刑？因為台灣沒有真正的無期徒刑。

國民黨立委洪孟楷則說，他今早在新北市參加遭毒駕者撞死的土城分局清水派出所長劉宗鑫告別式。劉妻說：「每天在家都會留一盞燈，希望他回來時可以看到」。劉宗鑫還有兩個女兒，一個1歲、一個4歲，令人相當難過。

洪孟楷提到，他問過法務部長鄭銘謙，犯嫌是否有可能被求處死刑？鄭銘謙不敢回答，因為罪犯可能主張經神有問題、犯意不深，就可以逃過死刑。法官會說如果判處死刑，將有不可回復性問題，可是從這起案件來看，「劉宗鑫才是永遠不可能回復了，劉宗鑫永遠回不來了。」

羅廷瑋指出，加害者凌辱、汙辱完死者後，就在監獄裡面混吃，受害者家屬二次受傷，在法院審理過程當中更是被凌遲到底。「我國法院無法保護人民不會被殺，但是卻能保障殺人者不會被殺」。

羅庭瑋說，他們現在有兩個計劃，第一個是在2026年縣市長選舉綁公投，讓大家以公投方式讓政府知道民意。另一個計畫是推動國民黨立委吳宗憲提出的法案，讓真正的「終身監禁」入法。