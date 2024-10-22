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外交部：9月再次放寬福島食品管制 盼早日簽署EPA

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

外交部林佳龍日前指出，台日不只是地緣政治關係，期盼推動類似自由貿易協定（FTA）的經濟夥伴協定（EPA）關係。對此，台灣日本關係協會秘書長范振國指出，過去因為福島事件導致台日經濟夥伴委員會（EPC）沒有召開，而今年於台北舉行的第6屆EPC後，今年9月再一次放寬日本福島5縣食品管制，且台日產業具有高度互補性，期盼早日達成台日EPA的簽署。

外交部今日舉行例行記者會，媒體詢問台日推動EPA進度。范振國指出，台日互為第3大、第4大貿易夥伴，台日EPA從2014年就開始召開，雙方以堆積木方式進行。目前為止已經簽署投資協議、避免雙重課稅協定、關務協定等，累積成為台日未來洽簽EPA的重要基礎。

范振國說明，2014年雖然開始召開台日經濟夥伴委員會（EPC），但因為2015年福島核電廠事故，台灣對於日本採取很嚴格的食品管制措施，連帶影響到台日EPC召開。

范振國指出，期間EPC有8年時間沒有召開，一直到2022年行政院宣布有條件放寬福島5縣食品食品進口管制，才恢復台日EPC召開，且2022年到2023年都有召開。

范振國指出，最近的一次是在今年2月於台北舉行的第6屆EPC，當中有很重要的進展，亦即政府在今年9月再一次放寬日本福島5縣食品管制，在雙證明前提下，不限品項，只要在日本可以販賣，台灣就可以進口。

范振國表示，此舉獲得日本政府高度肯定，加上台灣近來台日間有共識，台日產業具有高度互補性，所以強化經貿關係不只是有利於台灣，也有利於日本，在這種前提之下，未來台日雙方會在EPC平台下，持續就台日簽署EPA進行細部協商，期盼早日達成台日EPA的簽署。

外交部 日本 林佳龍 福島 自由貿易

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