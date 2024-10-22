南非要求台駐處遷離首都 美議員籲拜登政府出面干預

南非要求台灣駐南非代表處於10月底前遷出首都。美國聯邦參議員布萊克本推文呼籲拜登政府明確表示，如果南非與中共聯手霸凌台灣，將會產生後果，包括取消南非對美國出口的貿易優惠，「美國不應容忍南非這種行為」。

路透社及美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，南非外交部18日表示，已給台灣6個月的「合理」期限，將位於普勒托利亞的「聯絡處」遷至商業首都約翰尼斯堡。

南非外交部表示，外長拉莫拉（Ronald Lamola）9月在中國出席中非峰會時向中方傳達相關決定。南非政府稱這是標準外交慣例，因為南非已在1997年與台灣斷絕外交關係。

雖然南非否認要求台灣搬遷代表處背後有中國因素，美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本（MarshaBlackburn）昨天晚間寫道，「南非正與共產中國合作，試圖迫使台灣將其外交辦事處遷出南非首都」。

布萊克本呼籲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及拜登政府明確表示，如果南非與中共合作欺壓台灣，將把南非從「非洲成長暨機會法」（AGOA）貿易計畫中除名。「美國絕對不應向把中國影響力看得比民主夥伴關係還重的國家提供貿易優惠」。

「非洲成長暨機會法」貿易條例提供撒哈拉沙漠以南非洲各國對美出口免稅的優惠，前提是這些國家必須達到特定合格條件，例如清除對美貿易投資的壁壘、在政治多元主義方面有所進展等。

這並非布萊克本第一次點明中國霸凌，她2022年在時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後也抵達台灣，並以中文推文表示訪台是為了向北京傳達「我們不會接受霸凌」的訊息，美國不會容忍傷害其盟友的行徑。

南非限駐處10月30日前遷離，距今只剩下8天。外交部長林佳龍21日於立法院備詢時指出，南非代表處目前在普勒托利亞正常運作，「沒有要搬」。南非如果是法治國家，就應該與台灣協商，不能片面毀約。

南非曾經是台灣的重要邦交國，已故前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）對台友好，曾說和台灣斷交「不道德」，最後卻仍於1996年親自宣布結束雙邊22年的正式邦交。

友台的曼德拉為何會選擇和他口中的「老朋友」斷交，眾說紛紜，有一說是當時南非有意在將來聯合國安全理事會擴大編制時爭取成為常任理事國，而需要北京支持。

中國與南非1997年底正式簽署建交公報，目前是南非最大貿易夥伴。