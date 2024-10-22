快訊

台鹽綠能公司虧損上億疑涉弊案 檢調搜索32處帶回19名被告調查

NBA／詹姆斯公開挺毒販、捲吹牛老爹醜聞 遭大批球迷出征

南非要求台駐處遷離首都 美議員籲拜登政府出面干預

中央社／ 華盛頓22日專電

南非要求台灣駐南非代表處於10月底前遷出首都。美國聯邦參議員布萊克本推文呼籲拜登政府明確表示，如果南非與中共聯手霸凌台灣，將會產生後果，包括取消南非對美國出口的貿易優惠，「美國不應容忍南非這種行為」。

路透社及美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，南非外交部18日表示，已給台灣6個月的「合理」期限，將位於普勒托利亞的「聯絡處」遷至商業首都約翰尼斯堡。

南非外交部表示，外長拉莫拉（Ronald Lamola）9月在中國出席中非峰會時向中方傳達相關決定。南非政府稱這是標準外交慣例，因為南非已在1997年與台灣斷絕外交關係。

雖然南非否認要求台灣搬遷代表處背後有中國因素，美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本（MarshaBlackburn）昨天晚間寫道，「南非正與共產中國合作，試圖迫使台灣將其外交辦事處遷出南非首都」。

布萊克本呼籲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及拜登政府明確表示，如果南非與中共合作欺壓台灣，將把南非從「非洲成長暨機會法」（AGOA）貿易計畫中除名。「美國絕對不應向把中國影響力看得比民主夥伴關係還重的國家提供貿易優惠」。

「非洲成長暨機會法」貿易條例提供撒哈拉沙漠以南非洲各國對美出口免稅的優惠，前提是這些國家必須達到特定合格條件，例如清除對美貿易投資的壁壘、在政治多元主義方面有所進展等。

這並非布萊克本第一次點明中國霸凌，她2022年在時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後也抵達台灣，並以中文推文表示訪台是為了向北京傳達「我們不會接受霸凌」的訊息，美國不會容忍傷害其盟友的行徑。

南非限駐處10月30日前遷離，距今只剩下8天。外交部長林佳龍21日於立法院備詢時指出，南非代表處目前在普勒托利亞正常運作，「沒有要搬」。南非如果是法治國家，就應該與台灣協商，不能片面毀約。

南非曾經是台灣的重要邦交國，已故前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）對台友好，曾說和台灣斷交「不道德」，最後卻仍於1996年親自宣布結束雙邊22年的正式邦交。

友台的曼德拉為何會選擇和他口中的「老朋友」斷交，眾說紛紜，有一說是當時南非有意在將來聯合國安全理事會擴大編制時爭取成為常任理事國，而需要北京支持。

中國與南非1997年底正式簽署建交公報，目前是南非最大貿易夥伴。

北京 南非 外交部 布萊克本 美國

延伸閱讀

美司法部提新規 阻敏感個資流向中俄等國

準備還手！伊朗致函聯合國：拜登已批准以色列報復計畫

美前官員：戰略模糊繫台海和平 覓3方可共處現狀

比特幣氣盛 逼近7萬美元

相關新聞

柯美蘭嗆沒資格洩露她父親病情 蔡壁如：沒說病情可理解她心情

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭在民眾黨內群組批蔡壁如，沒資格洩露她父親病情，蔡壁如今天表示，柯美蘭應該是傷心的，可以理解她心...

今年雙城辦不辦？林奕華曝時間：台北、上海有共識一定會辦

今年雙城論壇尚未確定舉辦時間，北市副市長林奕華今接受廣播專訪表示，今年雙城一定會辦，林坦言，兩岸關係最近較緊張會是一個因...

民眾黨辦「政府搞什麼鬼？」簡舒培反酸消費柯爸「最可怕鬼故事」

民眾黨將在下周於北市舉辦「賴政府搞什麼鬼？」諷刺民進黨當局，不過民進黨議員簡舒培今反嗆，「最愛搞鬼就是柯文哲」，從京華城...

民眾黨團指三接管線保冷材料不合格 中油：不合格就拆除重做

民眾黨立委張啓楷今天說，中油三接工程包覆的保冷材料，竟從2月起都處於不合格狀態，中油為趕工竟不顧公安、放水廠商，他要求全...

藍委質疑TECC手冊 吳怡農：社會安全不該是鬥爭籌碼

消防署發表戰術緊急傷患救護（TECC）訓練手冊，國民黨團指內容充滿上戰場的知識，立委徐巧芯還質疑，「壯闊台灣」與TECC...

卓榮泰對新核能持開放態度 賴士葆：騙術混淆視聽

行政院長卓榮泰接受外媒專訪，表示對「新核能」技術抱持開放立場，遭質疑核能立場反覆。國民黨立委賴士葆今日表示，根本是用模糊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。