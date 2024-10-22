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駐蒙國慶酒會因「鼠疫」取消 外交部：仍待蒙方回應

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

我國駐蒙古代表處原訂於10月8日晚間在烏蘭巴托舉辦國慶酒會，卻遭蒙古警方與防疫人員以飯店有「鼠疫」為由，封閉出入口，導致慶祝活動不得不取消。對此，外交部證實，並要求蒙古方慎重看待及處理此事，給予我方答覆。

我駐蒙古國代表處日前計畫舉行國慶酒會，但駐處在10月8日下午收到飯店通知，已遭蒙古警方及防疫人員以「接獲匿名舉發鼠疫疫情」為由，封鎖飯店出入口。飯店業者於晚間6時主動取消我國國慶酒會，但又於晚間8時對外宣布一切「虛驚一場」。

外交部日前表示，雖經我駐處及該飯店業者瞭解及努力協調，但酒會最終仍因防疫規定而被迫取消。外交部對此事至為重視，事情發生後第一時間立即向蒙古方表達嚴正關切，並要求蒙古方慎重看待及處理此事，給予我方答覆。

外交部今舉行例行記者會，針對有媒體詢問進度，外交部發言人劉永健表示，外交部已要求蒙方慎重看待及處理此事，目前我方仍待對方正式回應。

國慶 外交部 蒙古 飯店

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