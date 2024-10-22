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民調／賴清德施政滿意度再下滑 僅37％民眾埋單

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統上任5個月，TVBS最新民調指出，僅37%民眾滿意賴的施政表現，較就職百日下滑3個百分點，不滿意比例則提高至35%，而行政院長卓榮泰滿意度34%，與不滿意比例相當，民眾意見持續分歧，更有4成民眾不滿意整體內閣團隊表現，高於滿意。

觀察賴清德施政滿意度的交叉分析，民進黨認同者82％滿意、5％不滿意，國民黨認同者63％不滿意、9%滿意，民眾黨認同者63%不滿意，與上次調查相比提高一成，滿意度減少一成至11%，另外26%沒意見。中立民眾不滿意的比例增加1成以上至33%，高於滿意的28%，39%沒意見。

另有37％民眾滿意副總統蕭美琴表現，與上次調查減少5個百分點，另有26％不滿意、28％沒意見。

至於賴清德信任度，近半數、48%民眾表示信任，39%不信任，13%未表示意見。對於賴清德政府的政策方向，民眾認為賴總統帶領我們是往正確的方向，還是錯誤的方向？調查顯示，43%民眾認為是正確方向，32%則認為是錯誤方向，26%沒意見，與前一次調查相較沒有明顯變化。

而對於賴清德未來的施政表現，近半數、48%民眾表示有信心，但也有41%民眾沒有信心，11%沒意見，與前一次調查結果相當。

由於賴清德在國慶演說中表示，「我的使命更是，照顧2300萬台灣人民的生活生計，積極發展經濟，擴大投資社會照顧；讓經濟發展的成功果實和全民共享」，不過有46%民眾對賴政府拚經濟表現表示不滿意，與就職一百日時的調查相同，表示滿意的比例下滑了3個百分點，為35%，19%沒意見。

此外，針對卓榮泰的施政表現，34%民眾滿意，較上次調查減少3個百分點，不滿意比例維持34%，民眾意見仍呈現分歧，31%沒意見；至於整個內閣團隊，33%民眾滿意，較上次調查減少3個百分點，低於40%不滿意，不滿意比例略減3個百分點，27%沒意見。

此民調訪問期間為2024年10月11日至18日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣。有效樣本861人，市話428人，手機433人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3.3個百分點。

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